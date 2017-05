Grenzach-Wyhlen Buchswaldbande, die Kindergruppe des BUND, erkundet ihr Revier

13 Mädchen und Jungen erleben mit dem BUND, wie Bärlauch riecht, was der Zünsler im Wald macht und weitere Abenteurer.

„Sind die eigentlich giftig?“ Ein Mitglied der Buchswaldbande streckt seine kleine Hand in die Höhe, auf der eine grellgrüne Raupenlarve herumkrabbelt. „Giftig nicht, aber essen muss man sie deshalb auch nicht gerade“, rät ihm die Leiterin der Felsenwanderung, Irene Blaha. Buchsbaumzünslerraupen probieren – das will glücklicherweise keines der 13 Kinder, die mit Irene Blaha und Alrun Boeck im Buchswald auf Tour gehen.

Wie echte Biologen kommen sich die Teilnehmer der BUND-Kindergruppe vor, wenn sie – ausgerüstet mit Wanderschuhen, Reiseproviant und Sitzkissen – als Buchswaldbande Abenteuer erleben. An diesem sonnigen Samstagmorgen geht es vom Treffpunkt Schulzentrum aus hinauf zum Rötelsteinfelsen. Auf dem Weg dahin machen die fachkundigen Leiterinnen die acht- bis zwölfjährigen Kinder auf vom Frost erfrorene Blätter, besondere Vogelstimmen und den Geruch von Bärlauch aufmerksam und beantworten eine Menge Fragen. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal der Buchswald und seine Bewohner, einige davon sind jedoch nicht leicht zu entdecken: „Die Buchbaumzünslerraupen sieht man ja kaum, die sind ja getarnt!“, ruft einer der jungen Forscher, als die Kinder ein paar der Larven von befallenen Buchsbäumen pflücken und vorsichtig unter der Lupe betrachten.

Als die Gruppe sich wieder in Bewegung setzt, um Hohlwege und einen Steinbruch zu erkunden, fällt es Emelie (9) und Paula (8) besonders schwer, ihre Raupen zurückzulassen: Die Schwestern sind bereits zum dritten Mal dabei; das Spielen in der freien Natur bereitet ihnen am meisten Spaß. „Später will ich einmal Experimentiererin werden“, ist sich Emelie sicher.

Doch auch die fleißigsten Forscher werden einmal müde; nach einer kräftigen Stärkung mit belegten Broten und Tee geht es für die Buchswaldbande wieder zurück zum Schulzentrum. Das Ziel der ehrenamtlichen Arbeit von Blaha und Boeck wird an diesem Tag schnell klar: „Die Kinder sollen Wissenswertes und Besonderes über die Natur in ihrer Heimat lernen und das natürlich mit so viel Spiel und Spaß in der Gruppe wie möglich“, erklärt Blaha. Viel zu selten kämen viele Kinder raus aus der Wohnung oder weg von elektronischen Geräten, meint auch Boeck. Damit sich das ändert, gründete die BUND-Ortsgruppe im September vergangenen Jahres die Kindergruppe Buchswaldbande. Einmal im Monat unternimmt die Gruppe Exkursionen. „Wir planen, nach den Sommerferien auch weiter wegzugehen, vielleicht in den Hotzenwald oder zur Tschamberhöhle“, meint Blaha zuversichtlich.

Auf Erkundungsjagd geht die Buchswaldbande das nächste Mal am 20. Mai im Leuengraben, Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Markhof in Herten um 10 Uhr. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt per E-Mail (buchswaldbande@gmail.com) oder unter Telefon 07624/9129487.