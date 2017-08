Grenzach-Wyhlen Bruce Buchmann: Liebt den Thriller bei Wettkämpfen

Kleinkaliber-Sportschütze ist gut vorbereitet für die Deutsche Meisterschaft.

Sportliche Fitness, die richtige Atemtechnik und eine gesunde Ernährung gehören zusammen mit hohem Konzentrationsvermögen zu den wesentlichsten Voraussetzungen für eine hohe Treffsicherheit bei Sportschützen. Bruce Bachmann aus Grenzach-Wyhlen verfügt über diese und weitere entscheidende Eigenschaften. Jetzt wird er an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Der 53-jährige Kleinkaliberschütze Bruce Buchmann aus Grenzach-Wyhlen gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sportschützen seiner Altersklasse. Er entdeckte seine Liebe zum Schießen mit dem Kleinkaliber-Gewehr im Jahr 2009, als er noch in der Schützengesellschaft Rheinfelden seinem Sport nachging und auf der 50 Meter-Distanz liegend die 2,6 Gramm schweren Rundkopf-Vollblei-Geschosse ins Ziel brachte. Für ihn war es damals der ideale Ausgleich zu seinem Beruf als Grafikdesigner.

Das Schießen zum Spaß reichte dem ambitionierten Sportschützen jedoch schon bald nicht mehr, und so entschloss er sich, an Wettkämpfen teilzunehmen. Buchmann bemerkt dazu auf Hochalemannisch „Es isch eifach e mords Thriller bi Wettkämpf z’schieße.“ Sein Bestreben sei es einfach, besser zu sein als andere, insofern war es für ihn der konsequente nächste Schritt, sich im sportlichen Wettbewerb messen zu wollen.

Mittlerweile ist Bruce Buchmann zum SV Egringen gewechselt, weil er dort die modernste und technisch perfektionierteste Anlage für das Schießen mit Langwaffen vorfindet. Buchmann lobt vor allem die professionellen Bedingungen in Egringen, wo er seine Schießergebnisse unmittelbar elektronisch auf einem Monitor angezeigt bekommt. Die abgegebenen Schüsse werden derweil von einer elektronischen Schusswerterfassung mit zwei Kameras registriert, die pro Sekunde 40 000 Bilder machen können.

Zwei bis dreimal die Woche trainiert der Selbständige mit eigenem Geschäft im Fallberg auf der modernen Vereinsanlage. Vor einem Wettbewerb oder einer Meisterschaft kommt er sogar mindestens dreimal pro Woche vorbei. Sein Trainingsfleiß und der große Ehrgeiz haben ihn bereits im vergangenen Jahr zu den Landesmeisterschaften geführt, die er mit dem Landesmeistertitel in seiner Altersklasse erfolgreich absolviert hat. Bei den darauf folgenden Deutschen Meisterschaften auf der olympischen Schießanlage, der größten zivilen Schießanlage der Welt, in München erreichte der Grenzach-Wyhlener Sportschütze einen beachtlichen 41. Rang mit nur geringem Abstand zum Deutschen Meister in seiner Altersklasse.

In diesem Jahr erreichte Bruce Buchmann einen exzellenten dritten Platz bei den Landesmeisterschaften und nimmt erneut an den Deutschen Meisterschaften am 28. August in München teil. Und erneut hofft Buchmann, im Ergebnis ganz vorne mit dabei sein zu können. Ob er seinem sportlichen Ziel Deutscher Meister in seiner Altersklasse werden zu können näher kommt bleibt abzuwarten, perfekt vorbereitet ist der Sportschütze aus Grenzach-Wyhlen allemal. Dazu zählt auch die eigene Munition, die Bruce Buchmann mit zu den Deutschen Meisterschaften nimmt, genau die Munition die exakt auf den Gewehrlauf seines Kleinkalibergewehrs eingeschossen ist.