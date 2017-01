Grenzach-Wyhlen Briefmarkensammler wollen im Gespräch bleiben

Das neue, verjüngte Vorstandsteam im Briefmarkensammlerbund hat sich bewährt.

Mit Stolz kann der seit einem Jahr neu ins Amt gewählte Vorsitzende Daniel Herrmann auf das zurückliegende Jahr zurückblicken, übernahm er doch die nicht leichte Aufgabe der Vereinsleitung des Briefmarkensammlerbunds. 16 Jahre lag diese in den Händen von Ewald Kunzelmann, der erst vor kurzem zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

„Wir sind ein Verein mit einem guten Namen“, so Daniel Herrmann, der möchte, dass dies auch so bleibt. Der Applaus der Mitglieder war das Zeichen dafür, das ihm dies bisher gut gelungen ist. Dank zollte er in seinem Jahresrückblick seinem ebenfalls verjüngten Vorstandsteam. Im weiteren ging er auf das Vereinsgeschehen ein.

In monatlichem Rhythmus traf man sich zu Versammlungen mit philatelistischen Vorträgen. Sie sollen auch in Zukunft das Vereinsleben prägen. Schön wäre es, so sein Appell, wenn sich noch mehr Mitglieder bereitfinden würden, einen Vortrag aufzubauen.

Die Abende finden jeweils am 1. Freitag eines Monats im Gasthaus zum Rössle in Wyhlen statt. Das nächste Monatstreffen ist am 3. März. Aktiviert werden sollen auch vereinseigene Auktionen.

Der Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war der Ausflug ins Perigord. Diese sechstägige Reise führte in die Druckerei der Briefmarken in Périguex. Auch der „kleine Regiotreff“ soll künftig anders gestaltet werden. So will man sich gemeinsam mit den Sammlerfreunden von St. Louis einmal jährlich im Juni treffen. Termin für 2017 ist der 25. Juni. Dafür sollen der 1.-Mai-Hock und das Nikolausfest entfallen, die auch die Finanzen des Vereins belasteten, wie Kassenwart Klaus Reichenbach in seinem Bericht aufzeigte.

Um die Finanzen auch künftig zu halten und den gestiegenen Kosten des Dachverbandes nachkommen zu können, stimmten die Mitglieder auch einer Beitragserhöhung der Aktiven auf 30 Euro jährlich zu. Für die Fördermitglieder verbleibt es bei 20 Euro. Mit einem kleinen Imbiss nach den Wahlen wurde die Versammlung beschlossen.

Bei den von Bernhard Vogt geleiteten Neuwahlen wurde der bisherige Beisitzer Volker Jaetzel als zweiter Vorsitzender gewählt, nachdem Wolfgang Tröger aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt abgab. Er verbleibt jedoch als neuer Beisitzer weiter im Vorstand. Als neuer zweiter Kassenprüfer erhielt Hans Kleissner das Votum der Mitglieder.