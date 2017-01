Grenzach-Wyhlen Bildung: Viele Fragen zur Ganztagsschule

Bärenfelsschule führt das neue Konzept zum Schuljahresbeginn ein. Die Anmeldezahlen bestimmen das Betreuungsangebot

Grenzach-Wyhlen – Die Bärenfelsschule beginnt als erste Grundschule der Gemeinde mit einem Ganztagsprofil. Ab dem kommenden Schuljahr soll das Konzept umgesetzt werden. So wie der Gemeinderat beschlossen hat, werden Eltern wählen können, ob ihre Kinder die Ganztagsbetreuung nutzen oder nicht.

Mehr als 120 interessierte Eltern waren am Montagabend ins Haus der Begegnung zu einem Informationsgespräch gekommen. Schulleiter Michael Weber und Konrektorin Gabriele Kaltenbach erläuterten das Konzept. Klar getrennt bleiben die Blöcke Unterricht und Betreuung. Von 8 bis 12.15 Uhr finden die eigentlichen Schulstunden statt.

Weil der Stoff für die dritten und vierten Klassen in diesem Raster nicht vollständig untergebracht werden kann, hat jede dieser Stufen noch an einem Nachmittag Unterricht. Von 12.15 bis 13.45 Uhr dauert die Mittagspause, danach beginnt die Betreuungszeit. Zunächst stehen dort 45 Minuten Lernzeit, in denen die Hausaufgaben erledigt werden, anschließend können die Kinder verschiedene Angebote nutzen. Gestaltet werden sollen diese durch Lehrer, aber auch durch externe Anbieter, etwa Vereine sein.

Die Fragen nach Details dieser Angebote konnte Michael Weber noch nicht vollständig beantworten, denn dazu müsse erst einmal bekannt sein, wie viele Kinder das Ganztagsangebot nutzen möchten. Derzeit laufen Verhandlungen mit externen Partnern. Im März wird wohl das inhaltliche Spektrum genau zu definieren sein, aber auch dann noch nicht vollständig.

Erst auf Basis der Schülerzahlen legt das Schulamt das endgültige Lehrerkontingent für die Betreuung fest. Eltern erkundigten sich nach der Flexibilität, doch um die Gesamtbetreuung stabil zu halten, wird es nicht möglich sein, dass Kinder nur tageweise kommen. Ebenso steht das tägliche Ende der Ganztagsbetreuungszeit um 16 Uhr fest und kann nicht wahlweise unterschritten werden.

Auch die Angebote, für die sich die Mädchen und Jungen entscheiden, das können Sport, Theater, Exkursionen oder vieles mehr sein, müssen ein halbes Jahr lang besucht werden. „Wir möchten kein wöchentliches Hopping haben“, erklärte Schulleiter Weber, „das würde so starke Unruhe schaffen, dass wir die einzelnen Themen nicht stabil halten könnten“. Wichtig war den Eltern auch die Information, inwiefern während der Ganztagsbetreuung Schüler gefördert werden können. Diese werde es geben, meinte Gabriele Kaltenbach, aber auch dabei werde man nach den Erfordernissen entscheiden, wenn bekannt ist, welche Kinder zur Nachmittagsbetreuung kommen. So sei anzunehmen, dass dann auch Fördergruppen gebildet werden können. Bestehen bleiben auch im Ganztagskonzept die Kernzeitbetreuung von 7 bis 8 Uhr und die Spätbetreuung bis 17.30 Uhr.

Diese Betreuungen sowie die Versorgung mit dem Mittagessen übernimmt auch in Zukunft der Förderverein für Kinder, Jugend und Kultur der Gemeinde. Da das Ganztagskonzept von der Schule nur für vier Tage pro Woche angeboten wird, bleibt die Nachmittagsbetreuung am Freitag wie bisher in der Hand des Fördervereins. Alle Schüler können die Mittagsversorgung nutzen.

Recht kompliziert allerdings ist das Gebührensystem. Alexandra Pfeiffer, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, erläuterte die Struktur der pauschalen Preisbildung. „Berechnet werden Monatsbeiträge, die elfmal im Jahr in gleicher Höhe eingefordert werden,“ sagte sie. „Darin sind auch mögliche Krankheiten und andere Ausfälle kalkuliert, einzelne Erstattungen, falls eine Mahlzeit nicht eingenommen werden kann, sind nicht möglich.“ Alle Angebote für die Nachmittage sollen laut Michael Weber mit höchstmöglichem Bildungseffekt durchgeführt werden, auch bei Spielen können Kinder vieles lernen. Bis zum 10. März muss die Anmeldung erfolgen, weil dann die präzise Planung der Einzelheiten beginnen muss.

Da die Lindenschule in Wyhlen erst im folgenden Schuljahr dieses Angebot einführt, aber alle Familien in der Gemeinde Gelegenheit zur Ganztagsbetreuung haben sollen, besteht in diesem Jahr die Möglichkeit zum Wechsel nach Grenzach. Beantragt werden muss dieser in der Lindenschule ebenfalls bis zum 10. März.