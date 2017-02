Grenzach-Wyhlen Beten für die Freunde in Übersee beim Partnerschaftssonntag

Partnerschaftssonntag für die Kooperation mit Gemeinden in Kamerun und Indonesien.

Die Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Lörrach haben am Sonntag den Partnerschaftssonntag gefeiert, an dem der Partnerschaft zu Gemeinden in Kamerun und Indonesien gedacht wurde. In Wyhlen wurde der Gottesdienst in der Friedenskirche von Pfarrerin Anette Metz geleitet und von Irmgard Frank mitgestaltet. Frank engagiert sich im Rahmen des Vereins Freundeskreis Partnerschaft Übersee und erzählte in dem Gottesdienst auch von ihren Erlebnissen und Erfahrungen im Rahmen der Partnerschaften.

Zum Abschluss wurde ein gemeinsames Abendmahl gefeiert und für die Partnerschaftsgemeinden gebetet, die sich in schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situationen befinden. Seit 1982 setzt sich der Verein für die Gemeinden in Kamerun und Indonesien ein und unterstützt diese mit verschiedenen Projekten. In Indonesien gibt es zum Beispiel ein Projekt, bei dem Landfrauen zur Selbsthilfe angeleitet werden und Mikrokredite erhalten. Dadurch soll es ihnen ermöglicht werden, ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften, um deren schwierige wirtschaftliche Situation zu verbessern. Die Frauen werden etwa geschult, wie man Obst und Gemüse anbaut oder Schweine oder Geflügel züchtet und vermarktet. Sie lernen aber auch, wie man kleine Gewerbe wie etwa einen Kiosk oder eine Bäckerei betreibt. Vor allem lernen sie, effizient zu wirtschaften und sich genossenschaftlich zu vernetzen.

