Grenzach-Wyhlen Besucheransturm beim Dorfhock zum Auftakt des Johannimärt

Auftaktveranstaltung zu 250 Jahre Johannimärt wird zum großen Erfolg. Mehr als 1000 Besucher strömen zum Grenzacher Rathaus.

Wenn man ein historisches Ereignis wie den Grenzacher Johannimärt, der sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt, als ganz besonderes Fest inszeniert und dazu engagierte Vereine und Fasnachtscliquen mit ins Boot holt, dann scheint es in der Doppelgemeinde keinen mehr Zuhause zu halten: Mehr als 1000 Besucher kamen zum Dorfhock rund ums Grenzacher Rathaus. Ihnen wurde Historie und Gegenwart der Traditionsveranstaltung geboten.

Für das auf grandiose Weise in Szene gesetzte Fest hatten die Mitarbeiter des Rathauses, Jürgen Käuflin, Alessa Mutter, Bianca Scarpinato und Silke d'Aubert gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Benz sowie die Grenzacher Hexen- und die Dängeligeister-Cliquen gesorgt. Sie inszenierten einen Dorfhock, der rund um das Grenzacher Rathaus die passende Location abgab und wo sich auch an den historischen Örtlichkeiten die Geschichte um den Grenzacher Johannimärt hautnah ablesen ließ.

Landrätin Dammann zu Gast

In seiner Ansprache an die vielen Gäste, darunter auch Landrätin Marion Dammann, erwähnte Bürgermeister Tobias Benz, dass auch vor 50 Jahren an einem Samstagabend ein großes Fest stattfand. An dieses Format habe man mit dem Dorfhock anknüpfen wollen. Der Dorfhock sei mithin identitätsstiftend und könnte auch Zukunftscharakter haben. Der Bürgermeister sprach damit vielen Bürgern aus der Seele, die seit Jahren mehr Feste für die Gemeinde einfordern und die gerade in Grenzach immer wieder an ehemalig Schloßgassfeste und andere Festivitäten erinnern.

Der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte, Helmut Bauckner betonte indes die historische Bedeutung des Johannimärts. Die vielen Besucher rief er auf, einmal kurz die Augen zu schließen um sich vorzustellen, wie sich die Szenerie um den Johannimärt vor 250 Jahren abgespielt haben könnte. Besondere Dankesworte richtete er an die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde, die wesentlich mit dazu beigetragen hatten, dass der Dorfhock zu so einem großen Erfolg werden konnte.

Viele Bürger äußerten den Wunsch, dass dieser Hock eine Wiederholung erfährt. Die Knaschtbruerder trugen mit ihren Liedern musikalisch zum Gelingen bei. Am Sonntag ging es gemütlicher zu, in der Römervilla fand ein Konzert mit dem Quartett Striwoba statt. Am heutigen Montag (9 bis 21 Uhr) und Dienstag (9 bis 19 Uhr) nimmt dann der „echte“ Johannimärt in der Hauptstraße seinen Lauf – mit einigen Höhepunkten fürs Jubiläum.