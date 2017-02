Grenzach-Wyhlen Behörde will Einkapselung erlauben

Behörde will Einkapselung erlauben

Widersprüche zur Kesslergrubensanierung treten auf. Das Regierungspräsidium informiert nach zwei Jahren über das Projekt.

Das Regierungspräsidium Freiburg beabsichtigt, im Widerspruchsverfahren den Sanierungsplan der BASF für die Kessler-Grube in Grenzach-Wyhlen zuzulassen und auch den vom Landratsamt Lörrach angeordneten Sofortvollzug zu bestätigen. Das vermeldet die Behörde in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag.

Mehr als zwei Jahre hat die Prüfung der eingegangenen Widersprüche im Regierungspräsidium Freiburg gedauert. Die Einwender sollen nun in einem Schreiben der Behörde ausführlich über die Bewertung der Sach- und Rechtslage informiert werden und dann die Möglichkeit haben, ihr weiteres Vorgehen zu prüfen. „Nach umfangreicher Prüfung ist das Regierungspräsidium Freiburg davon überzeugt, dass die von der BASF geplante Einkapselung der Altlast mit hydraulischer Sicherung nicht zu beanstanden ist“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Regierungspräsidium stütze damit die Entscheidung des Landratsamts Lörrach, das den Sanierungsplan im Dezember 2014 für verbindlich erklärt hatte. Hiergegen hatten unter anderem die Gemeinde Grenzach-Wyhlen selbst, die benachbarten Schweizer Gemeinden Riehen und Muttenz, der BUND und Mitglieder der Bürgerinitiative Zukunftsforum Grenzach-Wyhlen Widerspruch eingelegt.

Im Widerspruchsverfahren hat das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben die aufgeworfenen fachlichen und rechtlichen Fragen „nochmals eingehend geprüft und bewertet“. Entscheidender Gesichtspunkt sei für die Behörde die „verlässliche und dauerhafte Abwehr von Gefahren“, für die die vorgesehene Einkapselung als geeignet angesehen werde. Eine vollständige Beseitigung des belasteten Bodenmaterials, wie sie die Firma Roche im benachbarten Teil der Kesslergrube vornimmt, und wie sie die Widerspruchsführer auch für den BASF-Perimeter geltend machen, könne aus Sicht des Regierungspräsidiums Freiburg auch unter Würdigung der vorgetragenen Befürchtungen der Einwender auf Basis der geltenden Rechtslage nicht verlangt werden.

„Sollten die Widerspruchsführer ihre Widersprüche aufrechterhalten, werden förmliche Widerspruchsentscheidungen ergehen, gegen die dann Klage erhoben werden könnte“, heißt es abschließend. Soll heißen: Bis zum 15. März wird den Widerspruchsführern eine Frist gesetzt, innerhalb der sie mitteilen können, ob der Widerspruch beibehalten oder zurückgezogen wird. Erst nach dieser Frist wird ein förmlicher Entscheid des Regierungspräsidiums ergehen. Bisher handelt es sich nur um eine Tendenz.

Auf Nachfrage informierte die Pressestelle in Freiburg, dass ein juristisches Vorgehen erst nach dieser förmlichen Entscheidung möglich ist. Das Landratsamt hatte auch einen Sofortvollzug angeordnet. Die Sanierung soll demnach nicht durch eine Klage verzögert werden. Gegen diesen Sofortvollzug könne man mit einer einstweiligen Verfügung, einem sofortigen Rechtsschutz durch das Verwaltungsgericht, angehen.

Auf dem Gelände der Firma BASF Grenzach befindet sich ein Teil – der Perimeter 2 – der sogenannten Kesslergrube, auf einer Fläche von 3,2 Hektar und mit einem Volumen von etwa 190 000 Kubikmetern, die bis ins Grundwasser hineinreicht. Die Altlast entstand durch die Nutzung der Grube zur Ablagerung von Abfällen aus der Chemie- und Pharmaindustrie im Zeitraum von 1940 bis 1969. Die BASF ist als Eigentümerin des Geländes und Rechtsnachfolgerin der zuvor auf dem Gelände tätigen Ciba-Geigy für die Sanierung verantwortlich.

Die BASF will das Areal mit einer bis in die Gesteinsschicht reichenden Mauer einkapseln, eine mehrschichtige Oberflächenabdichtung aufbringen und die so entstehende Wanne mit Pumpanlagen auf unbestimmte Zeit hydraulisch sichern. Das Regierungspräsidium informiert, dass die vorgesehene Einkapselung den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes entspricht. Die Firma Roche nimmt im Nachbarperimeter einen Totalaushub vor. Die Arbeiten dafür laufen bereits.

Ablauf des Verfahrens

Im Frühjahr 2013 hat die Altlastenbewertungskommission des Landes die Grundsatzentscheidung getroffen, dass sowohl eine Totalsanierung als auch eine Einkapselung der Altlast Kesslergrube nicht zu beanstanden seien. Bis Mai 2014 wurde ein Nachhaltigkeitsgutachten erstellt. Als Ergebnis kam heraus, dass ein Totalaushub nachhaltiger sei, eine Einkapselung allerdings auch rechtlich möglich. Am 2. Dezember 2014, nur einen Tag nach dem Diensteid des neuen Bürgermeisters Tobias Benz, genehmigte das Landratsamt die Einkapselung als geeignete Sanierungsmethode. Die Gemeinde legte am 12. Dezember 2014 Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Auch Gemeinden aus der Schweiz und Verbände wandten sich gegen die Entscheidung des Landratsamts. Mehr als zwei Jahre prüfte das Regierungspräsidium die Einwände.