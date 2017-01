Grenzach-Wyhlen Bauvorhaben: Zwei Projekte legen in den Kosten zu

Sachstandbericht zu Bauvorhaben im Gemeinderat. Kindergarten und Mensa teurer als gedacht

Grenzach-Wyhlen (dor) Der Sachstand zweier größerer Bauvorhaben der Gemeinde im Bereich Kinderbetreuung wurde am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats dem Gremium zur Kenntnis gebracht. Es ging um den Neubau des Kindergartens Löwenzahn und den Bau der Mensa für die Bärenfelsschule. Die jeweiligen Architekten informierten über den Planungsstand und auch die Kostenentwicklung. Beide Projekte werden teurer als zuerst gedacht.

Der alte Kindergarten Löwenzahn konnte nicht mehr saniert werden. Er wurde abgerissen. An gleicher Stelle soll nun eine neue Einrichtung entstehen, deren Sachstand Architekt Friedemann Roller das Gremium am Dienstagabend informierte. Nach dem Grundsatzbeschluss im im Juli 2016, den Kindergarten nach Rollers Plänen für 4,95 Mio Euro zu bauen, wurden zahlreiche Gespräche mit Behörden, mit den Nutzern und mit anderen Betroffenen geführt, so Roller. Im Prinzip habe sich das Konzept dadurch nicht verändert. Neu sei etwa die Integration einer Lüftungsanlage, einer Brandmeldeanlage und eines Kühlmoduls. Auch sei ein neuer Kanalanschluss nötig.

Mit den neuen Anforderungen, zu denen auch eine von außen separat erreichbare öffentliche Toilette gehörte, die Parkbesuchern offensteht, stellte man fest, dass der Bau 400 000 Euro teurer würde, als man die Kosten geschätzt hatte. „Wir gingen darum in eine Kostenreduzierungsrunde, ohne die Qualität zu beeinträchtigen“, so Roller. Zum Beispiel wurden die Fassadenstücke, die nicht mit Holz verblendet sein werden, in günstigerer Verputztechnik gestaltet statt mit Sichtbeton. Zum aktuellen Stand geht man von Kosten von 4,99 Millionen Euro aus. Zuzüglich eines fünfprozentigen Sicherheitsbetrags wird insgesamt mit 5,2 Millionen Euro gerechnet. Fördermittel des Bundes fallen in Höhe von 250 000 Euro an. Baustart soll im August sein, im Frühjahr 2019 soll der Kindergarten den Betrieb aufnehmen.

Architekt Harry Vogt stellte den Sachstand des weiter vorangeschrittenen Projekts, der Mensa für die Bärenfelsschule, vor. Bei diesem ist die Ausführungsplanung fertig und 80 Prozent der Arbeiten sind bereits vergeben. In der Folgewoche sollen die Arbeiten beginnen. Ehrgeiziges Ziel ist die Fertigstellung bis Mitte September, um ab dem kommenden Schuljahresbeginn dort die Verpflegung ausgeben zu können. Vogt stellte die Materialkonzepte vor, wobei mit Pflanzen belebte Wände von Teilen des Gremiums kritisch betrachtet wurden, weil man befürchtete, die Kinder würden alle Blätter abrupfen. Auch hochglänzende Glasflächen bei der Essensausgabe waren nicht alle Geschmack.

Insgesamt kam das Konzept aber sehr gut an. Bürgermeister Tobias Benz unterbrach aufkommende Geschmacksdiskussionen damit, dass alles, was präsentiert wurde, mit den Betroffenen, den Nutzern und Betreibern besprochen und für gut befunden wurde. Von der ursprünglichen Kostenschätzung von 2,63 Millionen Euro ging die Entwicklung um 11 Prozent nach oben. Gerade bei der Großküche habe die Ausschreibung nur einen einzigen Teilnhemer gehabt, so Vogt. 2,93 Millionen Euro ist die aktuellste Kostenberechnung.

„Allerdings sehen wird jetzt schon Einrichtungen vor, die sie sich beim Bau eines Kindergartens Neue Mitte dann sparen können“, sagte Harry Vogt. Bürgermeister Benz ergänzte, dass im Haushalt 2018 Mittel für einen Wettbewerb für einen Kindergarten mit vier bis sechs Gruppen in der neuen Mitte eingestellt werden soll.