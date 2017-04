Grenzach-Wyhlen Baugebiet Hörnle West startet

Gemeinderat beschließt Satzung. SPD zweifelt an Verkehrsgutachten

Grenzach-Wyhlen (vep) Bereits nächste Woche wird beim Bauamt ein Antrag eintrudeln, der eines der größten Bauprojekte in der Doppelgemeinde auf den Weg bringen wird: Am Dienstag hat der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung die Satzung fürs Baugebiet Hörnle West beschlossen. Investor Toka plant dort 100 Wohnungen und ein Boardinghouse.

Die SPD, namentlich Leo Intveen, meldete erhebliche Zweifel am Verkehrsgutachten an. Die Einwände Zwei Mal wurde der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt, die zweite Auslegung erbrachte laut Stadtplaner Lars Hertelt keine wesentlichen Änderungen. Um dem Naturschutz Rechnung zu tragen, muss die Gemeinde in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde die genauen Stellen für die Ersatzhabitate festlegen.

Von privater Seite gab es einen interessanten Einwand der unmittelbaren Nachbarn: Wegen des gesamten Bauvorhabens werde der Hornfelsen, das Wahrzeichen der Gemeinde, nicht mehr sichtbar sein. Damit müssen die Nachbarn jedoch leben, denn das Oberste Verwaltungsgericht Berlin hatte 1991 festgestellt: Eine bestehende ungehinderte Aussicht ist lediglich eine Chance, die jedoch keinen bebauungsplanrechtlichen Schutz genießt.

Neben einem Lärmgutachten und einer Artenschutzuntersuchung wurde auch ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Für die Wohnanlagen sind aktuell 134 Tiefgaragenstellplätze (TG) und 20 ebenerdige Parkplätze vorgesehen. Aufs Hotel entfallen weitere 45 TG-Plätze sowie 15 ebenerdige Stellplätze. Die Verkehrsgutachter kommen zu dem Schluss, dass der Knotenpunkt Einmündung Aldi/B34 dieses mehr an Verkehr ohne Probleme bewältigen kann. Zugrunde liegen Daten aus einer Verkehrszählung im Mai vergangenes Jahr. An einem Donnerstag wurde acht Stunden lang gezählt – von 8 bis 11 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. Die Gutachter ermittelten einen Spitzenwert von 910 Autos pro Stunde (hochgerechnet auf einen Tag: 10 412 Autos). Die neuen Bewohner werden laut Gutachten für 524 Fahrten pro Tag sorgen, für das Hotel ermittelt es 120 Fahrten. Unterm Strich kommen die Experten zu dem Schluss: Das Passieren des Knotenpunkts wird nahezu ungehindert erfolgen. Die Wartezeiten werden gering sein.

Genau das aber bezweifelt die SPD. „Warum wurde an einem Donnerstag gezählt und nicht am Wochenende, obwohl jeder weiß, dass der Spitzentag Samstag ist?“, wollte Leo Intveen wissen. Eine befriedigende Antwort blieb Hertelt schuldig. „Ich bin kein Verkehrsexperte und muss mich auf das Gutachten verlassen.“ Damit wollte sich Intveen nicht abspeisen lassen und nutzte am Ende der Sitzung die Fragerunde, um nochmals seine Zweifel anzumelden. „Ich glaube, dass der Knotenpunkt nicht leistungsfähig ist.“ Bürgermeister Tobias Benz wollte sich diesen Schuh nicht anziehen. „Das hätte man sich vor Jahren überlegen müssen, ob dort ein Hotel und 100 Wohnungen hingeht. Wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne.“

Jetzt, da Baurecht geschaffen wurde, kann das Projekt „mit Volldampf“ angegangen werden, wie Architekt Ingo Herzog erklärte. Man wolle in der kommenden Woche den Bauantrag einreichen. Auch beim Hotel gebe es Fortschritte, Verträge mit Betreibern seien kurz vor Abschluss. Wer künftig die Gäste betreut, will Thomas Asal, Toka-Geschäftsführer, noch nicht verraten. Ansonsten laufe das Projekt gut, noch in diesem Jahr wolle man mit dem Erdaushub beginnen. Einen entsprechenden Bauantrag habe man bei der Gemeinde abgeben, so Asal. Läuft alles nach Plan, werde kommendes Frühjahr mit dem Bau begonnen und Mitte 2019 sollen Hotel und Wohnblöcke stehen.