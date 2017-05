Grenzach-Wyhlen Bauarbeiten: Über die Feiertage wird es laut

Seit einigen Wochen schon steht die neue Fußgängerunterführung neben dem bisherigen Bahnübergang Rheinstraße. Am kommenden Wochenende nun soll sie an ihren endgültigen Platz eingesetzt werden. Das wird eine Großaktion, wie sie an der Bahn in Wyhlen noch nie notwendig war

Vom Samstag, 3. Juni bis zum Montag, 5. Juni, wird der Zugverkehr zwischen Grenzach und Rheinfelden vollständig eingestellt. Rudolf Schartel vom Bauamt der Gemeinde organisiert seit mehr als einem Jahr alle Einzelheiten für den stundengenauen Ablauf. „Mehrere Firmen sind daran beteiligt,“ sagte er. „Da muss alles so vorbereitet sein, damit sich die einzelnen, dicht nebeneinander liegenden Abläufe nicht gegenseitig behindern.“

Bereits am Samstag beginnt ein Bahnbauunternehmen mit dem Ausbau beider Gleise auf einer Länge von 100 Metern, jeweils 50 Meter vor und hinter dem Bahnübergang. Sind Gleise und Schotter entfernt, hebt eine Tiefbaufirma die Baugrube für das Tunnelbauwerk aus. Nach Bodenproben ist mit einem festen Untergrund zu rechnen, so dass kein gesondertes Fundament angelegt werden muss. Etwa ab Mitternacht wird ein Mobilkran aufgerichtet, gegen 5 Uhr am Pfingstsonntag soll er arbeitsbereit sein. Dieser Gigant hebt den etwa 100 Tonnen schweren Tunnel von seinem jetzigen Platz in die Baugrube. Anschließend werden die Grube verfüllt und der Tunnel verschlossen. Gleichzeitig beginnen zwei Großbohrgeräte entlang der Bahngleise mit der Fertigung der Stützpfähle für der Wände der Zugangsrampen. Diese Arbeiten werden gleichzeitig durchgeführt, damit der Zugverkehrs nicht ein weiteres Mal gestoppt werden muss.

Mit der Überdeckung der künftigen Unterführung wird der Unterbau des Gleiskörpers wieder hergestellt. Pfingstmontag um 4.59 Uhr beginnt regulärer Zugverkehr Am Montag dann bringt die Gleisbaufirma Schwellen, Schienen und Schotter ein, zur Ausrichtung der Gleise und Verdichtung des Oberbaus setzt sie einen Gleisbauzug ein. Dieser schwere Zug dient am Ende der Baumaßnahme auch für die notwendige Lastprobe – die Achslasten dieses Bauzuges sind höher als die der hier verkehrenden Züge.

Um 4.59 Uhr am Pfingstmontag beginnt mit dem ersten Zug wieder der planmäßige Verkehr auf der Hochrheinbahn. Während der Zeit der Streckensperrung enden und beginnen alle Züge in Rheinfelden. Zwischen Rheinfelden und Grenzach wird Schienenersatzverkehr eingerichtet. Pro Stunde verkehren zwei Busse in jeder Richtung, jeweils einer davon bedient auch Herten und Wyhlen. Von Grenzach nach Basel und zurück fahren zwei Triebwagen je Stunde. Einzelheiten dazu sind an den Bahnstationen ausgehängt oder im Internet nachzulesen.

Interessenten, die das Einheben des Tunnels beobachten möchten, können dies von der südlichen Rheinstraße her, insgesamt bleibt die Baustelle großräumig abgesperrt, ein Sicherheitsdienst wird dies gewährleisten. Um während des zeitlich exakt abgestimmten Baus keine Verzögerungen aufkommen zu lassen, ist eine Fläche zur Ablagerung des Aushubs vorbereitet. Die Verfüllmasse – das wird nicht die ausgehobene Erde sein – wird bereits in den Vortagen herangebracht.

Für die gesamte Baumaßnahme ist Reservetechnik und Reservepersonal kalkuliert, versichert Schartel. Für die Anwohner werden es wohl ein paar unruhige Nächte werden