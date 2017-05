Grenzach-Wyhlen Bagger kommen nachts zum alten Bahnübergang

Bauarbeiter legen am Wyhlener Bahnhof Nachtschicht ein, um den Einbau der Unterführung an Pfingsten vorzubereiten.

Nachdem am Dienstag der letzte Zug des Tages den Wyhlener Bahnhof passiert hat, ist es gegen 23.40 Uhr auf der Baustelle für die neue Bahnunterführung in der der Rheinstraße noch so ruhig, dass man in der lauen Frühlingsnacht sogar noch das Zirpen der Grillen hören kann. Unterbrochen wird die Stille nur vom leisen Surren des Kranes, der schwere Stahlträger von einem bereitstehenden Lkw ablädt. Die Nacht gehört den Arbeitern, die den Einbau der Unterführung an Pfingsten vorbereiten.

Die Betriebszentrale in Karlsruhe sperrt die Strecke offiziell, um sie für die Bauarbeiten freizugeben. Gegen 0 Uhr rollt ein Bagger an. Und mit ihm wird es lauter. Manch einen Anwohner dürfte er um seinen verdienten Schlaf gebracht haben. „Wir arbeiten selbst auch nicht gerne in der Nacht, und versuchen, es so gut es geht zu vermeiden, aber manche Arbeiten können wir leider nur nachts machen“, erklärt der Polier Stefan Wissner von der Firma Schleith aus Waldshut-Tiengen, die die Arbeiten für die Bahn ausführt. Die Nachtschicht für ihn und seine fünf Kollegen wurde nötig, weil entlang des Gleisbetts noch alte Betonfundamente verlaufen, die entfernt werden müssen. „Die Arbeiten so nah am Gleiskörper dürfen aus Sicherheitsgründen jedoch nur dann erfolgen, wenn die Gleise für den Zugverkehr gesperrt sind, und das kann nur nachts erfolgen“, erklärt Wissner weiter. Nicht einmal die Bahn kennt den Zweck der alten Fundamente.

Während der Bagger ihnen mit Schaufel und schwerem Meißel zu Leibe rückt, betrachtet ein Überwacher der Bahn die Arbeiten kritisch mit wachsamen Augen. Er ist dafür zuständig die Strecke für die Bauarbeiten zu sperren und nach den Arbeiten wieder für den Zugverkehr freizugeben und achtet genau darauf, dass die Gleise nicht beschädigt oder verschoben werden. Diese Arbeiten sind nur kleine Vorbereitungen für das, was die Baustelle über Pfingsten noch erwartet. Innerhalb eines knappen Zeitfensters von gerade einmal 72 Stunden müssen die Gleise auf etwa 50 Meter entfernt, rund 100 Stahlträger als Abstützung in den Boden gebohrt, eine Baugrube ausgehoben und das bereits betonierte und 240 Tonnen schwere Unterführungselemente mit zwei Autokranen in die Baugrube gehoben werden.

Als wäre das nicht genug, muss danach wieder alles zugeschüttet, das Gleisbett aufgebracht sowie die Gleise neu verlegt werden. Um das gewaltige Pensum bewältigen zu können, soll in dieser Zeit rund um die Uhr gebaut werden. Raum für Verspätungen gibt es nicht, da der Zugverkehr nur für eben diese 72 Stunden gestoppt wird und anschließend wieder pünktlich rollen muss. „Das ist eine Aufgabe, die selbst für uns etwas Besonderes ist. So etwas erleben wir nicht täglich“, sagt Wissner.