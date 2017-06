vor 31 Minuten SK Grenzach-Wyhlen Bagger beschädigt am Bahnhof ein Erdkabel: Grenzach-Wyhlen 1,5 Stunden ohne Strom

Weil ein Bagger bei Erdarbeiten am Bahnhof in Wyhlen ein 20 kV-Kabel der ED Netze beschädigte, fiel in Grenzach und Wyhlen am Mittwochnachmittag für rund eine Stunde und 20 Minuten der Strom aus.