Grenzach-Wyhlen Bärenfelsschule: Michael Weber geht in den Ruhestand

Bärenfelsschule: Michael Weber geht in den Ruhestand

In den Ruhestand verabschiedet, wurde am Montag der langjährige Leiter der Bärenfelsschule, Michael Weber

Grenzach-Wyhlen (eim) Michael Weber, der beliebte Leiter der Bärenfelsschule, geht in den Ruhestand. Mit einer Feier wurde er am Montag verabschiedet. Er habe die Zeiten der bisher intensivsten Veränderungen im Schulwesen nicht nur mit erlebt, sondern vor allem mitgestaltet, meinte Regina Höfler vom Staatlichen Schulamt Lörrach, die ihm die Entlassungsurkunde überreichte.

Seine bisherigen Schulleiterkollegen Manfred Stratz (Gymnasium), Christoph Bigler (Realschule) und Ernst Niepmann (Lindenschule) brachten es noch präziser auf den Punkt: Neun Kultusminister hat Weber in seinem Beruf erlebt und war so ständigen Veränderungen ausgesetzt. Er habe stets den Leitsatz vertreten, dass Schule sich ändern müsse, und andere motiviert, diesen Weg mitzugehen. Bürgermeister Tobias Benz sagte: „So hat er die Gemeinde gefordert und vieles für bessere Bildung angeregt und bewegt.“

Jüngstes Beispiel sind die neue Mensa und die Aula, die zu Beginn des nächsten Schuljahres in Betrieb gehen. Weber ist dafür bekannt, sich intensiv für seine Schüler einzusetzen. Dabei habe er die Förderung talentierter Kinder nicht aus dem Auge verloren, aber das Mitnehmen von Kindern aus sozial schwachen Familien sei manchmal aufwändiger gewesen. Dass ab September in der Gemeinde ein Ganztagsschulangebot besteht, sei sein Verdienst. Weber gehe jetzt, nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind.

Mit gleichem Engagement setzte er nach 2010 die Einführung der Werkrealschule durch. Zuvor leitete er 14 Jahre lang die Hebelschule in Wyhlen. Bereits dort führte er moderne Methoden ein, etwa jahrgangsübergreifenden Unterricht und die Forschertage.

Michael Weber hat seinen Berufsweg als Lehrer in Wutöschingen begonnen, arbeitete in der Sonderschule auf dem Tüllinger, und kam über das kleine Wiesental, Lörrach und Warmbach an die Hebelschule. Sein gutes Verhältnis zu den anderen Schulen im Ort beschrieben seine Schulleiterkollegen, indem sie den Namen neu deuteten. W stehe für Wechsel, E für Erfolg, B für Begeisterung, E für Ecken und Kanten und R für Rastlosigkeit.

Auch VHS-Leiter Henning Kurz bedankte sich für viele Jahre enger Zusammenarbeit, immerhin nutzt die VHS täglich bis zu 20 Räume der Bärenfelsschule für ihre Kurse, da entstehe enger Kontakt.

Michel Weber wollte im Schlusswort nicht nur an Erfolge erinnern, er nutzte die Gelegenheit, Denkanstöße zu geben. „Ich vermisse eine breite Diskussion über Sinn und Zweck von Schulen,“ sagte er. „Leider finden Werkreal- und Hauptschulen in der Politik nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Unterstützung. Nicht nur das Abitur führt zu einem sinnerfüllten Leben.“

Als große Niederlage seines Berufslebens nannte er, dass es nicht gelungen sei, in Grenzach-Wyhlen eine Gesamtschule einzurichten. Kinder aus ehrgeizigen Familien würden immer noch bevorzugt, deshalb sei das Schulsystem ungerecht.

Seinen im Dienst bleibenden Kollegen empfahl er, sich stets etwas zuzutrauen und bereit zu sein, Risiken einzugehen. Mit Sabine Braun als neue Leiterin der Bärenfelsschule sieht er seine Nachfolge gut geregelt. Großen Dank für ideenreiche und zuverlässige Zusammenarbeit sprach auch die Vorsitzende des Elternbeirates, Eva Weber, aus. Den besten Abschied allerdings gestalteten die 300 Kinder der Schule. Allesamt gingen sie auf die Bühne und sangen „Wir feiern unsern Chef, weil er uns bald verläßt.“ Damit waren die Weichen für beste Stimmung für die Abschiedsfeier gestellt.