Grenzach-Wyhlen Bärenfelsschule: Ganztagsbetrieb nimmt Form an

Achtstunden-Betreuung ab September. Infoabend für Eltern am 30. Januar

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, doch für die Bärenfelsschule, mit Rektor Michael Weber an der Spitze, läuft die Zeit: Zum neuen Schuljahr soll der Ganztagsbetrieb aufgenommen werden. Während die Eltern noch erheblichen Klärungsbedarf haben, treibt Weber auch die Frage um, ob die Umbauarbeiten bis dahin abgeschlossen sein werden.

Es ist das letzte Großprojekt, das Weber gemeinsam mit seinen Kollegen stemmen wird, denn nach diesem Schuljahr geht er in den Ruhestand. Auch deshalb ist es ihm wichtig, dass die Ganztagsschule zu einem Erfolgsmodell wird. „Und ich bin mir sicher, dass es so kommt“, so Weber bei einem Pressegespräch am Montag. Allerdings gibt es noch erheblichen Klärungsbedarf bei den Eltern.

„Fast täglich rufen mich Eltern an, die Detailfragen haben.“ Deshalb wird es am nächsten Montag, 30. Januar, einen Infoabend geben, an dem modellhaft ein Schultag im Ganztagsbetrieb erklärt wird (siehe Infokasten).

Auch die Gemeinde als Schulträger wird sich daran beteiligen. Neben den sichtbaren Veränderungen rund um die Bärenfelsschule feilt Weber am Konzept für die Nachmittagsbetreuung. „Wir werden vom Förderverein Jugend, Kinder und Soziales unterstützt, haben aber auch andere Vereine angeschrieben, die ein Angebot machen könnten.“ Verbindliche Zusagen hat Weber etwa vom Handballclub, der VHS und dem Musikverein Grenzach, mit dem die Schule bereits seit längerem kooperiert.

Der strenge Winter hat Auswirkungen auf die Baustelle Mensa. „Mit den Erdarbeiten sind wir etwas in Verzug“, so Weber. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses wurden weitere Arbeiten des Drei-Millionen-Euro-Projekts vergeben. Die Firma Tröndle mit Sitz in Waldshut-Tiengen wird die Sanitär-und Heizungsinstallationen für knapp 190 000 Euro vornehmen. Laut Zeitplan sollen diese Arbeiten Mitte Februar beginnen – und die letzten Arbeiten am 9. September abgeschlossen sein, schon zwei Tage später beginnt die Schule.

„Ob das einzuhalten ist, werden wir sehen müssen“, sagt Weber. Für die neue Form wird auch das Innere der Schule umstrukturiert, die Gemeinde hat fürs erste Schuljahr ein Budget von etwa 30 000 Euro bereitgestellt. „Wir werden Bereiche zum Lernen, Spielen und Ruhen abtrennen.“

Auch der Außenbereich der Bärenfelsschule soll aufgewertet werden. „Wir suchen noch nach Sponsoren, die uns Kletter- oder Spielgeräte stiften“, so Weber.

Ganztagsschule

Die Ganztagsschule in Wahlform bietet Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder an vier Tagen in der Woche acht Stunden in der Schule betreuen zu lassen. Neben dem regulären Unterricht an den Vormittagen und einer zweistündigen Einheit für Dritt- und Viertklässler an einem Nachmittag in der Woche, gibt es über die Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung) verschiedene Angebote, die Vereine aber auch Privatpersonen anbieten.

Um 16 Uhr endet das Angebot der Schule, die Gemeinde bietet bei Bedarf eine Betreuung bis 17.30 Uhr (Montag bis Donnerstag) beziehungsweise freitags von 12.15 Uhr bis 16 Uhr an. Diese Termine sind für die Eltern wichtig: Montag, 30. Januar: 19 Uhr, Haus der Begegnung; Schule, Gemeinde und Förderverein informieren und beantworten Fragen.

Freitag, 10. März: Verbindlicher Anmeldeschluss für Ganztagsschule. Ausnahmen werden nur für Neuzugezogene gemacht. Ein Wechsel unter dem Schuljahr ist nicht möglich.

Freitag, 31. März: Eltern, deren Kinder die Lindenschule in Wyhlen besuchen und zur Ganztagsschule wechseln wollen, müssen einen Antrag auf Wechsel des Schulbezirks bei der Lindenschule stellen.

Kontakt: Wer ein Angebot für die Nachmittagsbetreuung machen will, meldet sich unter Tel 07624/90 82 90