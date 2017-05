Grenzach-Wyhlen Bärenfelsschule: Der Wechsel ist gut vorbereitet

Sabine Braun übernimmt zum 1. August die Leitung der Bärenfelsschule von Rektor Michael Weber

Grenzach-Wyhlen (dor) Dienstag, früher Nachmittag. Der Unterricht an der Grundschule Bärenfelsschule im Herzen von Grenzach ist für heute vorbeivorbei. Rektor Michael Weber ist damit seinem Ruhestand unweigerlich einen Tag näher gekommen. Am 1. August übergibt er die Leitung der Schule an Sabine Braun aus seinem Kollegium. Für sie steht der Start mit der Ganztagsgrundschule auf dem Programm.

64 Jahre alt ist der in Bad Kreuznach geborene Michael Weber. Seit fast 22 Jahren arbeitet der Adelhauser in Grenzach-Wyhlen. Mit 20 Jahren kam er zum Zivildienst nach Lörrach, wo er dann an der PH Pädagogik, Deutsch und Sport studierte. Zwei Jahre unterrichtete er in Wutöschingen, dann vier Jahre in Lörrach, wechselte nach Warmbach, wo er sechs Jahre Konrektor war, um 15 Jahre die Hebelschule in Wyhlen bis zu ihrer Auflösung zu leiten. Weber übernahm die Bärenfelsschule, die zusätzlich Werkrealschule (WRS) wurde. Die Schulform war aber offenbar nicht attraktiv genug, so dass die WRS wieder geschlossen wurde.

Wo Weber ist, ist es nie ruhig. „Ich mache den Job ja, um etwas zu bewegen“, gibt er als Begründung. So hat er etwa mit dem Kollegium vorangetrieben, dass die Bärenfelsschule ab dem kommenden Schuljahr Ganztagsschule in Wahlform wird. „So lange ich Lehrer bin, habe ich versucht, das Maximale für alle herauszuholen und dafür auch meine Kollegen zu begeistern.“ Am 24. Juli wird er verabschiedet.

Die 48-Jährige Sabine Braun lebt in Lörrach. Sie wurde in Ulm geboren und kam tatsächlich durch die Begeisterungsfähigkeit von Michael Weber in die Region. Nach dem Studium in Frankfurt am Main, elf Jahren Schuldienst in Wetter und einem Jahr in Marburg, erfuhr sie von einer Freundin von den innovativen pädagogischen Konzepten an der Hebelschule in Wyhlen. Schon in Marburg hatte sie Integrations- und Inklusionsklassen unterrichtet. Das jahrgangsübergreifende Modell der Hebelschule hatte sie gleich interessiert, so dass sie sich auf eine Stelle in Wyhlen bewarb. Nach einem Gespräch mit Weber war ihr klar, dass sie in den Süden ziehen will. Sechs Jahre unterrichtete sie an der Hebelschule und zeitweise organisatorisch an der Lindenschule, seit fünf Jahren unterrichtet sie an der Bärenfelsschule. Neben der Unterrichtstätigkeit für die Schüler war sie als Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung in der Grundschule auch in der Lehrerweiterbildung tätig.

Der Stabwechsel Weber und Braun arbeiten schon lange zusammen. Man merkt ihnen im Gespräch an, dass sie sich gegenseitig sehr schätzen. Sabine Braun habe federführend am Konzept für die Ganztagsschule mitgewirkt. Und natürlich sei das ganze Kollegium an dem Prozess intensiv beteiligt gewesen. Dass alle Kollegen mitziehen, so Braun, sei auch Voraussetzung gewesen, denn es ändere sich vieles im Zeitmanagement der Lehrer – wie auch der Kinder und Eltern.

Aktuell hat die Schule 26 Lehrer. Mehrere Lehrer verlassen Grenzach mit auslaufenden Klassen der Werkrealschule, viele neue Kräfte kommen dazu. „Wir sind zuversichtlich, die notwendige Lehrerzuweisung zu bekommen“, sagt Braun. „Das Schulamt tut alles, um uns zu unterstützen.“ Weber sieht für die Bärenfelsschule „gute Karten, weil ein interessantes Projekt startet.“ Und auch die Eltern freuen sich auf das neue Projekt Ganztagsgrundschule.

Etwa 150 Kinder sind für den Ganztagsbetrieb angemeldet. „Die Gemeinde ist überrascht von der Zahl“, sagt Weber. Dabei hatte er von Anfang an gesagt, das etwa die Hälfte der Eltern den Ganztagesbetrieb brauche. 280 Schüler werden in Sabine Brauns erstem Schuljahr als Leiterin der Bärenfelsschule dort unterrichtet. Ein Teil davon in jahrgangsübergreifenden Klassen, die Familienklassen genannt werden. Inhaltlich steht alles für die Ganztagsschule. Braun geht davon aus, dass die Infrastruktur rechtzeitig fertig wird, etwa die neue Mensa.