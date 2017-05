Grenzach-Wyhlen Auto verunglückt bei Verfolgungsjagd von der Schweiz nach Deutschland

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.10 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Freiburg von der Polizeieinsatzzentrale Basel Stadt die Verfolgung eines Schweizer Pkw in Richtung Deutschland mitgeteilt.

Zuvor kam es in der Schweiz zu einer Hochgeschwindigkeitsverfolgung, bei welcher ein Passat mit Kennzeichen Basel-Landschaft Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften erreichte.Die Verfolgung erstreckte sich im weiteren Verlauf über den Grenzübergang Grenzacherhorn bis zum Kreisel Rheinfelder Straße/L 139 in Wyhlen. Hier kam der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte in eine Grundstücksummauerung.Der Fahrzeugführer flüchtet, während der Beifahrer von zufällig hinzugekommen Security-Kräften, welche den Vorgang beobachtet hatten, kurzfristig verfolgt und schließlich festgenommen werden konnte.Der entstandene Schaden am Pkw und der Mauer dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro belaufen.Die Schweizer als auch die deutsche Polizei bitten Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise gefährdet wurden oder Zeugen dieses Vorfalles sind, sich bei der Polizei in Rheinfelden ( 07623/74040 ) zu melden.