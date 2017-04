Grenzach-Wyhlen Auto brennt komplett aus - Polizei vermutet Brandstiftung

Am Mittwochmorgen gegen 1.45 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf einen Fahrzeugbrand im Bereich der Bärenfelsstraße in Grenzach.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Kleinwagen auf einem Parkplatz in einer Wohnanlage komplett in Brand stand. Das Feuer griff bereits auf ein daneben abgestellten Pkw über.Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf weitere Fahrzeuge ausbereitete. Wohngebäude waren nicht gefährdet. An den beiden betroffenen Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird derzeit von einer Brandstiftung durch unbekannte Täterschaft an dem Fahrzeug ausgegangen.Das Kriminalkommissariat Lörrach (Telefon 07621/176-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandausbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gemacht haben, sich zu melden.