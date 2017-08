Grenzach-Wyhlen Auszeichnung: Amtsleiter Jürgen Käuflin 40 Jahre bei der Gemeinde

Der Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung, Jürgen Käuflin, ist seit 40 Jahren bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen tätig. Bürgermeister Tobias Benz dankte ihm im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Bereits im Juli konnte Jürgen Käuflin sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen feiern, wie die Verwaltung am Donnerstag informierte. Der Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung wurde im Beisein seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Personalrats und von Bürgermeister Tobias Benz beglückwünscht. Der Bürgermeister dankte Käuflin für das außerordentliche Engagement, das er in seinem Beruf beweise, und übergab ihm als Anerkennung eine Urkunde der Gemeinde. Jürgen Käuflin hat nach seiner Ausbildung bei der Gemeinde im Juni 1977 als Verwaltungsfachangestellter in der Finanzverwaltung begonnen. Nach Versetzung zum Grundbuchamt war er von 1981 bis 1983 im Hauptamt tätig und wechselte dann in das Amt für Öffentliche Ordnung. Seit Oktober 1985, also schon seit 32 Jahren, ist Jürgen Käuflin als Leiter des Amtes tätig, dort trägt er die Verantwortung für das Polizei-, Gewerbe- und Meldewesen. In seiner weiteren Zuständigkeit liegen die Alarm- und Katastrophenschutzplanung, Bereiche des Straßenverkehrs und der öffentliche Nahverkehr.

Bürgermeister Benz lobte den Ausbau der Linie 38, der besonders durch den persönlichen Einsatz Käuflins so erfolgreich verlaufen sei. Josef Gyuricza vom Personalrat dankte ebenfalls für 40 Jahre Einsatz in den unterschiedlichen Bereichen. So hob er besonders die Einführung des Kinderferienprogrammes hervor, das auf Käuflins Initiative gestartet wurde. Benz und Gyuricza dankten Käuflin für die bisherige engagierte Arbeit und freuten sich auf die weitere Zusammenarbeit.