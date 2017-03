Grenzach-Wyhlen Aussteller freuen sich auf Halle 5 bei der Regio-Messe in Lörrach

Viele Unternehmen aus Grenzach-Wyhlen präsentieren sich ab dem 18. März auf der Regio-Messe in Lörrach.

„Wir sind dabei ...“ – auch in diesem Jahr freuen sich die Aussteller aus Grenzach-Wyhlen auf die Regiomesse in Lörrach und die Besucher aus dem gesamten Dreiländereck. In Halle 5 steht die Präsentation für die Gemeinde Grenzach-Wyhlen mit vielen Ausstellern.

Aufgrund der positiven Resonanz bei den Gesprächen in der Halle und bei der Messenachbereitung sind in diesem Jahr wieder einige Aussteller dabei, die auch in den vergangenen Jahren präsent waren. Neben Blechnerei Werda, Obsthof Drechsle, Endruhn-Kehr Immobilien und Schreinerei Stöcklin & Schwab sind in diesem Jahr erneut das Wyhlener Immobilienbüro Remax und die Firma Issler und Pütz mit einem eigenen Stand die gesamte Messezeit in der Halle präsent. Neu wechselt Bad und Heizung Issler die Halle und beteiligt sich in Halle 5 an der Gemeinschaftsausstellung.

Im letzten Jahr hat die Gemeinde im Zuge der Wirtschaftsförderung bereits an einzelnen Tagen örtlichen Ausstellern die Möglichkeit gegeben, sich am Gemeindestand zu präsentieren. In diesem Jahr wurde das Konzept nun ausgeweitet, sodass an jedem Tag ein anderer Aussteller präsent ist. Mit Lö Block und Tortos sind ebenfalls zwei Existenzgründer aus dem Gewerbegebiet Fallberg vor Ort.

Die Boulderhalle Lö Block und die Tortenmeister von Tortos haben beide 2016 gestartet und möchten nun auf der Messe die Bekanntheit steigern. Mit Bernhard Greiner von Remax, Fahrrad Schlageter, Perfotech und der Werbewerkstatt Röscher zeigen alteingesessene Unternehmen ihr Portfolio und testen die Werbeplattform Regiomesse. Da die Messe für viele Aussteller mit zehn Tagen Messedauer doch einen großen Aufwand und Personaleinsatz erfordert, bietet die Kooperation eine interessante Möglichkeit, auf der Messe präsent zu sein.

Die Aussteller zeigen vom Samstag, 18., bis Sonntag, 26. März, bereits zum siebten Mal ihr Leistungsangebot und präsentieren die Trends und Möglichkeiten. Besucher können wieder am Gewinnspiel der Aussteller teilnehmen. Teilnahmecoupons werden vor Ort in der Halle 5 ausliegen. Eintrittskarten für einen verbilligten Eintritt mit Anreise per Bus und Bahn liegen in den Rathäusern aus.