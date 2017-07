Grenzach-Wyhlen Anette Metz: Pfarrerin hat den Ort geprägt

Anette Metz wurde am Sonntag als Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Wyhlen verabschiedet

Grenzach-Wyhlen (eim) Gut 200 Gemeindemitglieder und Gäste sind am Sonntagvormittag in den Wyhlener Pfarrgarten gekommen. Der traditionelle Familiengottesdienst im Freien war diesmal gleich von drei Höhepunkten geprägt. Zwei Kinder aus der Gemeinde wurden getauft, dann stellten sich jene 22 Jugendliche vor, die sich ab September auf die Konfirmation vorbereiten. Sie konnten ihre Bibel und jeweils auch eine Sonnenblume mit nach Hause nehmen. Doch der Hauptakzent lag darauf, dass Pfarrerin Anette Metz verabschiedet wurde.

Seit September 1999 war Metz in der evangelischen Gemeinde Wyhlen tätig. Vieles hatte sie bewegt, vieles unterstützt. Dekanin Bärbel Schäfer würdigte ihre ruhige Art der Amtsführung. „Sie war unaufgeregt und stets aufmerksam gegenüber den Anliegen der Gemeindemitglieder,“ sagte sie. Wann das Amt in Wyhlen wieder besetzt werden könne, sei derzeit aber noch nicht zu sagen. Bereits im Verlauf des Gottesdienstes war Dank aufgekommen für die zahlreichen neuen Formen, die Anette Metz in ihren vielen Dienstjahren nach und nach entwickelte und die Gemeinde dabei mitnahm.

Dazu gehörten die Impuls-Gottesdienste, die jeweils einem aktuellen Thema gewidmet sind. Ihr ständiger Blick auf eine wirksame Jugendarbeit ließ sie zu einer aktive Förderin des Jugendprojektes 10plus werden. Jugendreferentin Sara Freihaut bedankte sich dafür, dass gerade durch das Engagement der Pfarrerin bei vielen Jugendlichen das Gottvertrauen gewachsen sei. Typisch auch die aktive Einbeziehung der Gemeinde in die Gottesdienstgestaltung, das war am Sonntag nicht anders.

Anschließend kamen Gäste zu Wort, zuerst Bürgermeister Tobias Benz: „Sie haben die evangelische Gemeinde Wyhlen nachhaltig geprägt, aber auch sehr stark auf die politische Gemeinde eingewirkt. Für uns waren sie eine sehr zuverlässige und kreative Partnerin, vor allem ihre Offenheit hat die Gemeinde und mich stets beeindruckt.“ Mit ihrem Einsatz für den Kindergarten Sonnenschein habe sie die Kommunalpolitik gefördert. Schließlich habe das Ehepaar eine seltene, wertvolle Konstellation eingebracht. Denn der Musiker Florian Metz habe nicht nur für abwechslungsreiche Kirchenmusik gesorgt, sondern insgesamt das kulturelle Leben bereichert. Großen Dank für die Förderung der Ökumene sprach Michael Oertlin aus. #Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der katholischen Gemeinde verwies auf viele ergebnisreiche Sachgespräche mit Anette Metz: „Doch wir gingen oft weit über die Sachthemen hinaus und führten intensiven Gedankenaustausch zu Glaubensfragen.“ Oertlin verwies auf Metz’ Unterstützung des Jugendprojektes 10plus und für die kirchliche Sozialstation.

Das sei Ökumene im Alltag, die alle Christen in Grenzach-Wyhlen vorangebracht habe. Beim anschließenden Imbiss nutzten viele Gemeindemitglieder die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit Anette und Florian Metz. Ende August ziehen sie nach Brombach um.