vor 6 Stunden sk Grenzach-Wyhlen Alle Abiturienten haben bestanden

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Jörg Rudolf vom Gymnasium Schönau fanden am Dienstag, 27. Juni, die mündlichen Abiturprüfungen am Lise-Meitner-Gymnasium statt. Am Ende des Prüfungstages stand fest, dass alle 53 Schülerinnen und Schüler der Kursstufe II die Prüfung bestanden haben.