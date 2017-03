Grenzach-Wyhlen Alexander Schwarzbauer übernimmt Vorsitz beim Musikverein Grenzach

Der Musikverein Grenzach hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Hauptversammlung des Vereins wurde am Freitagabend Alexander Schwarzbauer zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Schwarzbauer tritt an die Stelle von Bianca Scarpinato, die den Musikverein über acht Jahre erfolgreich geführt hatte und den Grundstein für eine hoffnungsvolle Zukunft legte. In ihrem letzten Jahresbericht als Vorsitzende verwies Bianca Scarpinato auf viele Höhen, aber auch auf Tiefen während ihrer Zeit als Vorsitzende, die vor allem mit der Finanzaffäre vor einigen Jahren zu tun hatten. Damals hatte ein Kassierer des Vereins Gelder veruntreut.

Dirigent Heinz Benz sei ein Glücksgriff für den Musikverein Grenzach, wie Scarpinato sagte. Bei ihrem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr erinnerte sie an die exzellenten Auftritte des Orchesters unter der Leitung von Heinz Benz. Nun sei der Verein laut Scarpinato auf dem besten Weg zu neuen Höhen, was sich in den Mitgliederzahlen zeige. Allein die Bläserklasse habe mittlerweile 43 Mitglieder, sodass der Verein bezüglich der Nachwuchsförderung zuversichtlich in die Zukunft blicke.

Dass die Mitglieder dabei auf dem richtigen Weg sind, zeigt das niedrige Durchschnittsalter des Aktivorchesters von 21 Jahren. Sichtbar wurde dieses an der Hauptversammlung, an der auch zahlreiche junge Musiker teilnahmen. Lob und Anerkennung gab es daher auch von Bürgermeisterstellvertreter Heinz Intveen. Er überbrachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Benz und des Gemeinderates. Gleichermaßen versprach er auch künftig mit dafür zu sorgen, dass der Zuschuss der Gemeinde an den Musikverein und die übrigen Vereine weiter gewährt werden kann. Dass die finanziellen Mittel dringend benötigt werden, skizzierten auch der neu gewählte Vorsitzende Alexander Schwarzbauer sowie Dirigent Heinz Benz.

Sie verwiesen darauf, dass allein die Anschaffung von Noten immer kostenintensiver werde. Beide warben daher um Notenspenden, so vor allem für die Jahresfeier des Musikvereins.

Der Musikverein