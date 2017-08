Grenzach-Wyhlen Abgestürzte Drohne landete in einem Vorgarten in Wyhlen

Abgestürzte Drohne landete in einem Vorgarten in Wyhlen

Nach einem missglückten Flugmanöver sucht die Polizei den Besitzer eines Drohne.

Am Samstag um 20.57 Uhr stürzte in der Jurastraße in Wyhlen eine Drohne in einen Garten. Ein Anwohner fand eine leuchtende Drohne im Garten und verständigte das Revier Rheinfelden.Die Beamten konnten vor Ort eine blau-rot blinkende Minidrohne, Marke Eachine, Farbe Weiß, feststellen. Da der Eigentümer nicht zu ermitteln war, wurde das Fluggerät sichergestellt.Zu Gefährdungen oder gar Fremdschäden kam es nicht, teilt die Polizei mit.