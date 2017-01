Grenzach-Wyhlen Ältere Frau wird bei Raubüberfall in Wyhlen verletzt

Zum Ende des alten Jahres kam es in Grenzach-Wyhlen zu einem Raub. Opfer war ein älteres Ehepaar, das sich nach dem Einkaufen zu Fuß auf dem Heimweg befand.

Die Ehepaar ging am Freitag, 30. Dezember, um 16.50 Uhr auf dem Gehweg der Hutmattenstraße in Richtung Hochrheinhalle. Auf Höhe des Anwesens Nr. 17 kam plötzlich eine Person von hinten angerannt, entriss der Frau die Einkaufstasche rannte davon.Durch das Wegreißen zog sich die Frau eine Fingerverletzung zu. Ein Anwohner, der den Überfall mitbekam, verfolgte den Täter mit dem Auto und bekam ihn letztmals in der Lörracher Straße zu Gesicht.Der Täter flüchtete weiter in Richtung Wyhlen und entkam schließlich. In der von ihm geraubten Tasche befanden sich Lebensmittel und ein Geldbeutel.Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, mittelgroß, auffallend hager, bleiches Gesicht, markante, große, hagere Nase, auffälliger Gang (O-Beine), Blue-Jeans, dunkles Sweatshirt mit aufgesetzter Kapuze.Das Kriminalkommissariat in Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-176-0).