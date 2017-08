vor 2 Stunden jsc Grenzach-Wyhlen 88-jähriger Mann aus Seniorenresidenz wird vermisst

Am Freitag wurde die Polizei in Rheinfelden gegen 16.45 Uhr über eine vermisste Person aus einer Seniorenresidenz in Grenzach informiert. Der 88-jährige Bewohner leidet an Demenz und könnte in eine hilflose Lage geraten sein.