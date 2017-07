Grenzach-Wyhlen 76 Realschüler nehmen ihre Abschlusszeugnisse entgegen

Großer Bahnhof im Haus der Begegnung: Die drei zehnten Klassen der Realschule wurden ins Leben entlassen. 76 Prüflinge erhielten am Freitagabend ihre Abschlusszeugnisse.

Schulleiter Christoph Bigler lobte den Jahrgang für seinen Durchschnitt von 2,5. „Aber einige Eltern werden mir zustimmen“, ergänzte er, „dass bei manchem im einen oder anderen Fach noch etwas mehr drin gewesen wäre.“

Nun beginne mit Ausbildung oder weiterem Schulbesuch eine neue Bildungsetappe, für die sie alle ein gutes Polster von der Realschule mitnehmen. Die Klassenlehrer gaben ihnen noch freundliche Worte mit auf den Weg, sie erinnerten an die letzten zwei oder drei Jahre der Schulzeit, dabei war auch etwas Wehmut zu hören, als sie über viele gemeinsame Erlebnisse während der gemeinsamen Zeit sprachen.

Neben dem Unterricht gab es eine Vielzahl interessanter Begegnungen, dazu gehörten Schullandheimbesuche aber auch die Austauschreisen zur polnischen Partnerschule in Czeladz bei Katowice oder die Besuche in der Partnerstadt Pietrasanta und in Berlin.

31 Schüler werden geehrt

Mit den Zeugnissen wurden auch die Preise und Belobigungen für herausragende Leistungen übergeben, 31 Schüler wurden mit solchen Anerkennungen geehrt. Immer wieder spendeten die etwa 250 Eltern, Verwandten und Freunde Beifall. Die stimmungsvolle Feier wurde von mehreren Auftritten des Schulchores „McButtons“ umrahmt. Chorleiterin Sarah Kuntze – sie war auch Klassenlehrerin der 10b – führte den Chor in gewohnt temperamentvoller Weise.

Bigler erinnerte noch daran, dass die nächsten 10. Klassen ihre Prüfungen in ganz besonderem Rahmen ablegen werden, denn 2018 besteht die Realschule seit 50 Jahren.

Lob und Preise