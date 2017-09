Grenzach-Wyhlen 21-jähriger Fahrer unter Drogeneinwirkung wird gleich zweimal erwischt

Gleich zweimal hintereinander, einmal in Grenzach und einmal in Herten, wurde ein unter Drogeneinwirkung fahrender 21-Jähriger von der Polizei erwischt. Der Mann hat nach der ersten Kontrolle das Auto gewechselt.

Bei einer Kontrolle eines Autos in der Basler Straße in Grenzach konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer eine akute Beeinflussung von Drogen festgestellt werden. Nach Durchführung einer Blutentnahme und der Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro, wurde der Mann aus der Kontrolle entlassen.

Um 4.30 Uhr konnte derselbe Mann in Herten, dieses Mal mit einem anderen Auto, erneut einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug konnten dieses Mal Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da sich erneut der Verdacht eines Fahrens unter Drogeneinwirkung ergab, musste er abermals eine Blutprobe abgeben.

Zudem konnte festgestellt werden, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen für diesen nicht ausgegeben waren. Wegen des wiederholt begangenen Fahrens unter Drogeneinwirkung, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der missbräuchlichen Verwendung des Kennzeichens wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro angeordnet.