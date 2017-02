Grafenhausen Ziel bleibt der Ligaverbleib

SV Grafenhausen in sportlich schwieriger Lage. Das Vorstandsteam wurde von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei der Hauptversammlung des SV Grafenhausen im Mettenbergerhof in Mettenberg wurde das gesamte Vorstandsteam bestätigt. Der neue Trainer der Bezirksliga-Mannschaft, Roberto Wenzler, verlängert ebenfalls und bleibt dem Sportverein auch für die Saison 2017/18 erhalten.

Die erste Mannschaft des SV Grafenhausens schloss die Saison 2015/16 unter dem Trainerduo Andreas und Eckehard Ackermann auf dem zehnten Tabellenplatz in der Bezirksliga ab. Nach einem schlechten Start in die Saison 2016/17 und einigen Gesprächen mit Spielern und Trainern entschloss sich der Verein zur Trennung von seinem Trainerduo. Glücklicherweise konnte mit Roberto Wenzler recht schnell ein neuer Trainer gefunden werden. In der Tabelle steht die Mannschaft jedoch mit sieben Punkten auf dem letzten Platz.

Schwierige Rückrunde

„Uns ist allen klar, dass wir eine extrem schwierige Rückrunde vor uns haben, aber wir werden auch alles versuchen, den drohenden Abstieg noch zu vermeiden“, so der Vorsitzende Daniel Stritt. Ein Lichtblick für den Verein ist da Neuzugang Philip Johnston, der vom TuS Bonndorf nach Grafenhausen wechselt und den verletzen Torwart Kevin Zipfel ersetzen wird. Zipfel wechselt zudem wieder zu seinem Heimatverein nach Schluchsee. Nun gilt es für den Verein noch den Posten des Co-Trainers zu bestezen. Daniel Stitt bedankte sich bei Betreuer David Fechtig und zeichnete Jens Müller für den besten Trainingsbesuch aus. Die zweite Mannschaft wird derzeit von Jörg Seidler und Tobias Lutz trainiert und überwintert mit 17 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz in der Kreisliga B.

Im Jugendbereich betreibt der SV Grafenhausen in der A-Jugend und bei den B-Juniorinnen eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Bonndorf. Die Mannschaften der B-,C- und D-Jugend spielen seit dieser Saison in einer SG mit dem SV Berau. Beim SV Grafenhausen ist man sehr froh, dass diese Fusion kurz vor Rundenbeginn noch zustande kam. Jugendleiter Erich Kiefer berichtete, dass es immer schwieriger sei, Jugendtrainer zu finden.

Dank guter Einnahmen beim Neujahrstheater, den Fasnachtsveranstaltungen und an Pfingsten konnte Kassierer, Vitas Kling, von einem finanziell soliden Jahr sprechen.

Ralf Kaiser berichtete von zahlreichen Aktivitäten der „Alten Herren“. Neben Training und kleineren Turnieren gehörten Saunabesuche, Eishockey, Kegeln und Skifahren zu den Unternehmungen der Abteilung, die Mittwochs um 20 Uhr trainiert und sich über Nachwuchs freuen würde.

Der Verein

Der SV Grafenhausen 1921 hat derzeit 340 Mitglieder. Davon zählen über 100 noch zum Jugendbereich. Vorsitzender ist Daniel Stritt.Die erste Mannschaft spielt unter Roberto Wenzler in der Bezirksliga Schwarzwald, die Zweite in der Kreisliga B 4 unter Jörg Seidler und Tobias Lutz. Der Verein hat mit André Wernicke derzeit einen Schiedsrichter.

Informationen im Internet:www.svgrafenhausen.de