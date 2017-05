Grafenhausen Vertonte Texte von Martin Luther erklingen beim Schwarzwald Musikfestival

Die Uraufführung der Kantate "Da ist Freiheit" von Enjott Schneider adelt das Schwarzwald Musikfestival. Das Gedenken an 500 Jahre Reformation ist Thema. Mark Mast überzeugt als einfühlsamer Dirigent.

Reformen waren zu allen Zeiten kein leichtes Unterfangen. Auch das zweite Eröffnungskonzert des Schwarzwald Musikfestivals in der Lastwagenhalle von Rothaus gestaltete sich dazu passend nicht gerade zu einem Publikumsmagneten. Blieben doch einige Plätze leer, obwohl das Konzert eigentlich als ausverkauft galt. Mit drei hochkarätigen Werken aus Romantik und der Moderne gelang es Dirigent Mark Mast trotzdem, mit drei bedeutenden Solisten der Gegenwart und seiner Philharmonie Baden-Baden etwas ganz Besonderes zu kreieren. Den knapp 200 Konzertbesuchern wurde bewusst, welch historischem Moment sie beiwohnten.

Einen Tag zuvor hatte das Eröffnungswerk des Abends, die Kantate "Da ist Freiheit" von Enjott Schneider, seine Uraufführung in Freudenstadt. Dieses Kaleidoskop nach Texten von Martin Luther für Sopran, Bariton und Orchester war ein Auftragswerk des Schwarzwald Musikfestivals. Der Komponist Enjott Schneider widmete es seinem Freund Mark Mast, der die Ehre hatte, es mit seinem Orchester aus der Taufe zu heben. Judith Spiesser (Sopran) und Florian Götz (Bariton) gelang der Spagat zwischen Aufbegehren und selbstbewusst gelebter Freiheit.

Zahlreiche Zitate des Reformators Martin Luther demonstrierten die zeitlose Gültigkeit seiner volksnahen Weisheiten. Es war eine wahre Freude, den Klangexperimenten des eher konventionellen Komponisten zu lauschen und sich in Erinnerungen an Alban Berg (Violinkonzert) oder Anton Bruckner (siebte Sinfonie, Eröffnungsurnebel) zu verlieren. Schlagende Bögen auf zitternde Saiten schufen immer wieder eine plastische Brücke zu den Intentionen Schneiders, der sich in diesem Werk ganz bewusst gegen die "Bevormundung durch Dogmen oder Glaubensdekrete" wehrt.

In Frédéric Chopins zweitem Klavierkonzert in f-Moll offenbarte Alexej Gorlach nun bereits zum dritten Mal in Folge sein phänomenales pianistisches Können. Der Yamaha Konzertflügel mit seinem wunderbaren, wie für Chopin geschaffenen, fast intimen Klang dominierte die gesamte Bühne. Genauso regierte Gorlach die Herzen aller Zuhörer mit sicheren Händen und einem untrüglichen Gespür für lyrische Kantilenen und dramatischer Eruption.

Das Gewitter, das vergangenes Jahr draußen in der Natur stattfand, spielte sich nun auf den 88 Tasten des Fortepianos ab. Zwei virtuose Zugaben, die cis-Moll Etüde op. 10 Nr. 4 und das d-Moll Prélude op. 28 Nr. 24 rundeten sein meisterhaftes Spiel klangvoll ab und wieder einmal gelang es ihm mühelos, die Schwerkraft zu überwinden und das schier Unmögliche möglich zu machen. Interessierte Musikfreunde können sich jetzt schon auf den 5. Mai 2018 freuen. Dann gibt es ein Wiedersehen und -hören mit einem berühmten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven.

In der Pause wurde der Flügel abtransportiert. Danach gehörte die Bühne einzig und alleine Mark Mast und seiner Philharmonie sowie der "Reformationssymphonie" d-Moll, op. 107 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Eine Vielzahl von Stimmungen illustrierte, dass die unendliche Freiheit des Geistes mit der Reformation immer wieder gelebt werden muss. Mark Mast gelang es, detailliert und mit viel Gespür für dramatische und emotionale Höhepunkte die Intentionen eines der begabtesten Romantikers zu kreieren. Ganz bewusst inszenierte er das Flötensolo zu den Worten: "Ein feste Burg ist unser Gott" als Offenbarung und Keimzelle zur großen Glaubenshymne der protestantischen Kirche. Äußerst wirkungsvoll stimmte nach und nach das ganze Orchester eindrucksvoll mit ein und krönte so den gesamten Abend.