Grafenhausen Verein fördert Projekte der Auferstehungskirche Grafenhausen

Förderverein der evangelischen Auferstehungskirche Grafenhausen beschließt Satzungsänderung, um vielfältiger unterstützen zu können. Albrecht gibt nach zehn Jahren Vereinskasse ab

"Wir sind ein Verein, der mehr im Stillen wirkt", stellte der Vorsitzende, Siegfried Grammel, im Rahmen der Hauptversammlung des Fördervereins Auferstehungskirche fest. Der Verein, der sich der Förderung der Baumaßnahmen an der evangelischen Kirche verschrieben hat, machte es sich nun zum Ziel, eine wesentliche Satzungsänderung vorzunehmen, die es künftig erlaubt, auch andere Projekte, die nicht direkt mit der Bausubstanz zusammenhängen, fördern zu dürfen.

Schon zuvor wurden Mittel für die Konfirmandenarbeit zur Verfügung gestellt. "Das ist für uns sehr wichtig und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung", so Pfarrerin Ruth Reinhard. Um diese Mittel zu sammeln, werden von den 45 Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben, darüber hinaus engagieren sich einige auch bei Veranstaltungen. So wurde beim Vaude Trans Schwarzwald mitgewirkt und auch beim Symposium unterstützte der Verein den Stand der evangelischen Kirche tatkräftig. Wichtig sei nun auch die Werbung für Neumitglieder, denen die Förderung der Kirche und der Erhalt des Standorts am Herzen liege.

Kassierer Norbert Albrecht, seit zehn Jahren in diesem Amt, berichtete ein letztes Mal über Einnahmen und Ausgaben. "Wir konnten über die Jahre rund 18 000 Euro an die Kirche übergeben und damit viele wichtige Projekte fördern", so Albrecht. Er gab sein Amt an Petra Seyboldt ab und wurde mit reichlichem Dank und einem Präsent versehen. Für Petra Seyboldt, die bisher als Schriftführerin tätig war, rückte Kerstin Heller nach. Grammel bleibt Vorsitzender, Brigitte Boll weiterhin seine Stellvertreterin. Beisitzer bleiben Hartmut Rosa und Andreas Schöler, als Kassenprüfer wurden erneut Chris Seifried und Birgit Schöler bestellt.

Pfarrerin Ruth Reinhard erläuterte die letztjährigen Förderprojekte. So konnte eine Treppe auf dem Dach angebracht werden, die für die Instandhaltung der Glocke dringend notwendig war. Ebenso mussten Korrekturarbeiten am Sockel des Anbaus vorgenommen werden.

Im Rahmen der integrierten Gemeindeversammlung berichtete die Kirchengemeinderats-Vorsitzende Birgit Schöler über die Aktionen des vergangenen Jahres. So wurde beim Kasperletheater bewirtet, um den Kindergarten mit seinem Projekt zu unterstützen. Der Frauenkreis ist in seiner bisherigen Form aus Altersgründen nicht mehr aktiv. "Die gute Seele der Kirche", Christel Weise, wirkt aber weiterhin in der Kirche sowie bei Diakoniesammlung und anderen Aktionen mit.

Eine Diskussion ergab sich in Bezug auf die Anschaffung einer Lautsprecheranlage, die aufgrund der zusätzlichen Kosten knapp abgelehnt wurde. Der Förderverein überlegt deshalb, die Anschaffung in Höhe von rund 2500 Euro zu bezuschussen. Wie Reinhard jedoch mitteilte, werden sich in Bezug auf die Finanzen der Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal in Zukunft einige Änderungen ergeben, die von der Landeskirche ausgehen. Wie sich die Möglichkeiten für Anschaffungen dann gestalten werden, ist derzeit unklar. Der Vorsitzende der Gemeindeversammlung, Hartmut Rosa, bedankte sich für den großen Einsatz aller Ehrenamtlichen rund um die evangelische Kirche.