Grafenhausen Umweltschutz einmal anders: Rothaus macht Energiesparen erfahrbar

Staatsbraerei Rothaus macht gemeinsam mit dem Elektrokonzern Bosch Energiesparen erfahrbar in einer Mitmach-Ausstellung, die bis zum 28. April, dauert.

Grafenhausen – Was den Elektrokonzern Bosch und die Staatsbrauerei Rothaus verbindet, kann man für die nächsten vier Wochen im alten Sudhaus hinter der musealen Brauwelt-Ausstellung sehen und praktisch erleben. Dort ist nämlich passend zur Brauwelt die Energie-Erlebniswelt aufgebaut, mit der Besucher am praktischen Beispiel testen können, wieviel Energie welches Leuchtmittel braucht, wieviel sich einsparen lässt durch ein kluges Abschaltmanagement von Energieverbrauchern oder auch durch effizientes Lüften.

Die insgesamt sechs Module waren einst für die rund 300 000 Mitarbeiter des Weltkonzerns Bosch zur Sensibilisierung für das Thema Energieeffizienz gedacht. Das kam so gut an, dass es inzwischen zwei solche Erlebnis-Center gibt, die teils verliehen werden, teils weiterhin Boschmitarbeitern zur Verfügung stehen. Mitarbeitermotivation, dem kostenintensive Thema Energieverbrauch noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, war auch ein Antrieb für Brauereivorstand Christian Rasch, dieses kleine Erlebniszentrum nach Rothaus zu holen. "Bosch ist unser Partner in der Erzeugung für Primärenergie und wir haben im Betrieb seit längerem Energieeffizienz zu unserem Thema gemacht."

25 Prozent der Kosten, die im Bierpreis steckten seien Energiekosten, das Einsparpotenzial bei gleichbleibend hoher Produktqualität entsprechend hoch. "Ich bin mir auch sicher, dass in Zeiten, in denen alles gegoogelt werden kann, der Verbraucher solche Themen auch sehen und erfahren möchte und die Kaufentscheidung auch von solchen Merkmalen abhängig macht", so Rasch. Die Rothausbrauerei beschäftige sich mit dem Themenfeld zwar schon seit rund zehn Jahren intensiv. Seit zwei Jahren beziehe man zudem ausschließlich Ökostrom aus der Region. "Das kostet zwar etwas mehr, ist aber für's Klima gut", bekennt Rasch. 75 Prozent der Wärmeenergie, die in Rothaus gebraucht wird, stamme aus heimischen Hackschnitzeln, so spare man eine Millionen Liter Öl jährlich, was sich je nach Ölpreis monetär niederschalge, in der Ökobilanz aber auf jeden Fall. "Seit zehn Jahren werden jährlich 4785 Tonnen CO 2 eingespart und durch die Kombination mit Ökostrom konnten wir den den CO 2-Ausstoß nochmals halbieren", freut sich Peter Aselmann, technischer Leiter bei Rothaus.

In diesem Jahr würden die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Verantwortung nochmals verstärkt eine große Rolle im Betrieb spielen, erläuterte der Brauereivorstand bei der Vorstellung des Bosch-Erlebnis-Moduls im alten Sudhaus. "Am 15. Oktober wird eine neue Flaschenwaschmaschine in Betrieb genommen, mit der wir sehr viel Energie sparen", kündigte Christian Rasch an.

Auch werde im Herbst eine neue Solarthermieanlage eingebaut. Geplant sei zudem, über das Jahr verteilt, mehrere Führungen anzubieten, die sich mit Energieeffizienz und Umweltschutz bei der Staatlichen Brauerei Rothaus auseinandersetzten. Implementiert sei bereits ein Verbesserungsprogramm, das Mitarbeiter für gute, umsetzbare Ideen, die auch zur Energieeinsparung beitragen, belohne. Der Mitmachcenter von Bosch ist bis zum 28. April auch der Öffentlichkeit in der Brauwelt zugänglich.