Grafenhausen Trachtenkapelle Grafenhausen zieht positive Bilanz

Berlinfahrt als großer Höhepunkt 2016. Teilwahlen bestätigen Verantwortliche im Amt. Ehrungen für zwei Musikerinnen für 15-jährige Vereinstreue

Grafenhausen (keh) "Berlin, Berlin, wir waren in Berlin", so durften die Musiker der Trachtenkapelle bei der Hauptversammlung in der Tannenmühle noch einmal einstimmen. "Diese Aktion war für die gesamte Gemeinde etwas Besonderes. Mein herzlicher Dank dafür, dass der Musikverein dieses Event so eindrucksvoll umrahmt hat", bedankte sich Bürgermeister Christian Behringer bei der Trachtenkapelle. Auch im Bericht von Andrea Buntru nahm die Berlinfahrt einen besonderen Stellenwert ein. Denn in der Hauptstadt entdeckte man nicht nur eine Grafenhausener Geige im Instrumentenmuseum, sondern die Musiker durften auch zur Übergabe des Weihnachtsbaums vor der Landesvertretung Baden-Württemberg aufspielen.

Neben zahlreichen anderen Auftritten war vor allem das Jahreskonzert wieder ein sehr gelungener Anlass, dieses Mal unter dem Titel "Zeit für Musik". "Wir haben sehr gutes Feedback erhalten", freute sich auch Dirigent Georg Seidler. Zeit war allerdings Mangelware, denn nicht nur die Berlinfahrt verringerte die Probentermine, auch die Ausrichtung der Sidling Sisters CD-Taufe nahm wertvolle Abende in Anspruch.

Umso besser gestalteten sich dafür die Einnahmen, die die CD-Taufe sowie das Dorffest und andere Veranstaltungen einbrachten. Insgesamt 73 musikalische Termine absolvierten die Musiker 2016. Die Anwesenheit der Musiker war gut. Dieter Lenz und Heiner Seidler hatten lediglich fünf Fehlzeiten, Georg Seidler eine. Auch die Verbleibdauer im Verein wurde an diesem Abend in Bezug auf zwei junge Musikerinnen gelobt. Anna Baschnagel und Julia Metzler sind bereits seit 15 Jahren im Verein und erhielten hierfür vereinsinterne Ehrungen.

Dass die Zufriedenheit innerhalb des Vereins groß ist, bewiesen auch die Teilneuwahlen, bei denen alle Posten in der Hand der bisherigen Verantwortlichen blieben. Bastian Seidler bleibt stellvertretender Vorsitzender, Patrizia Gantert-Weissenberger führt wie zuvor die Kasse und Tamara Gold und Andreas Jäger sind weiterhin als Beisitzer tätig.

Der erste Termin in diesem Jahr ist das Narrentreffen in Birkendorf, bevor am 1. April erstmals ein Frühlingsfest in der Schwarzwaldhalle stattfindet. Hier will der Verein ein tolles Fest für Alt und Jung initiieren. Neben zahlreichen anderen Auftritten wird auch angedacht, sich nach langer Zeit wieder für das Oktoberfest in München zu bewerben. Hier hatten die Musiker bereits vor rund zehn Jahren mitgewirkt.