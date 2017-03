Grafenhausen Soziologe Hartmut Rosa gibt Tipps: So gelingt die Entschleunigung

Der Grafenhausener Soziologe Hartmut Rosa hat 160 Besuchern im Schwarzwaldhaus der Sinne Tipps gegeben, wie das Streben nach Resonanz umgesetzt werden kann und die Menschen Entschleunigung finden.

Grafenhausen (keh) Sieben Wochen ohne „Sofort“ – wie wir das konkret im Sinne der Entschleunigung und des Strebens nach Resonanz umsetzen könnten, dazu hatte der Soziologe Hartmut Rosa allerhand unterhaltsame, tiefgängige, fachspezifische, aber auch sehr praktikable Tipps auf Lager, über die er anschließend auch gern mit den Besuchern diskutierte. Rosa war im Rahmen der "Wahnsinnszit" ins Schwarzwaldhaus der Sinne gekommen, um den Schwierigkeiten der von vielen so sehnsüchtig gesuchten Entschleunigung auf den Grund zu gehen. Seinem Ruf in den Vortragssaal waren rund 160 Besucher aus dem gesamten Umkreis gefolgt.

Den Start ins Thema machte er anhand einer mitgebrachten Buddhastatue, wie sie inzwischen in immer mehr auch nicht-buddhistischen Wohnzimmern zu finden ist. „Die Haltung, die hier zum Ausdruck gebracht wird, weckt irgendetwas in uns“, so Rosa. Wollen wir nicht alle ein bisschen mehr wie Buddha sein? In sich ruhend, entspannt, entschleunigt. Doch das fällt uns allen meist schwer, was Hartmut Rosa auch an der immensen Besucherzahl festmachte.

Anhand des Fastenmottos der evangelischen Kirche „Augenblick mal! Sieben Wochen ohne sofort“, zeigte Rosa auf, dass wir uns nur allzu oft dem „Sofort“ verschreiben. „Das mach ich sofort“, „Ich gehe schnell noch“ – Sätze wie diese gehen uns ganz selbstverständlich von den Lippen. Dass wir dies vielleicht hinterfragen sollten, dazu regte der Experte an. Ebenso seien jedoch auch unsere eigenen Erwartungen diesem Sofort-Credo entsprechend. „Ich selbst kriege manchmal einen Tobsuchtsanfall, wenn der Computer nicht schnell genug hochfährt“, verriet Rosa.

Die Menschen seien im „Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus“ verschiedenen legitimen Erwartungen ausgesetzt, die in der Moderne immer mehr zunehmen. Der Doktor erwartet, dass wir uns gesund ernähren und uns viel bewegen, der Chef will zehn Stunden lang vollen Einsatz, der Partner gemeinsame Zeit, die Freunde würden sich wünschen, uns öfter zu sehen und die Steuererklärung hätte eh schon längst raus müssen. "Dabei befinden sich unsere „To-Dos“ stets im Standby-Modus, weil nichts von unserer Liste zum eigentlichen Feierabend wirklich endgültig abgeschlossen ist", so Rosa. Um dem nahe zu kommen, nach was sich Menschen in der beschleunigten Welt so sehnen, sollten sie sich Resonanzsphären schaffen.

Die fünf Merkmale einer Resonanzerfahrung sind laut Rosa, dass wir uns zunächst von etwas bewegen, beziehungsweise berühren lassen. Damit treten wir in ein aktives Antwortverhältnis und können so eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Wir müssen die Welt wieder zum Sprechen bringen und antworten, sei dies in der kleinen Stammtischrunde oder in einer Naturerfahrung auf dem Bänkle hinterm Haus. Diese Erlebnisse sind jedoch selten vorhersehbar. Wenn es so weit ist, sollte man sich einfach darauf einlassen und sich schließlich in einem entgegenkommenden Resonanzraum wiederfinden.

Abschließend schlug Rosa vor, im Sinne des „Sieben Wochen ohne sofort“-Slogans zu verbringen, in einem Modus von Hören und Antworten, mit der Bereitschaft, sich auch mal ganz spontan mit Umwelt oder anderen Menschen in Resonanz zu bringen.