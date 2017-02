Grafenhausen So schön war die Wiiberfasnacht im Pfarrsaal

So schön war die Wiiberfasnacht im Pfarrsaal

Zahlreiche Frauen aus dem Rothauser Land haben ausgelassen und fröhlich im Pfarrsaal Wiiberfasnacht gefeiert. Die Damen glänzten mit originellen Kostüme und genossen das witzige Rahmenprogramm.

Grafenhausen – Grafenhausen ist bekanntlich der Ort, wo die wilden Weiber wohnen, zumindest scheinen sich die Sidling Sisters da sehr sicher zu sein. Dass es die Damenschaft dieserorts tatsächlich bestens drauf hat, wild zu sein, das bewiesen die Wiiber von jung bis alt am Dienstag im Pfarrsaal. So viele weibliche Besucherinnen wie schon lange nicht mehr tanzten, sangen, lachten und gaben Gedichte und freche Aufführungen zum Besten. Auf Einladung der katholischen Frauen Grafenhausen strömten Feierwütige aus dem gesamten Rothauser Land in den bald schon proppevollen Pfarrsaal.

Unterhalten wurden die Damen nicht nur von der kfd selbst, die mit "Die sell Wahnsinnszit git's im Johr nu einmal: Wiiberfasnet im Pfarrsaal" musikalisch begrüßten, auch die Linedance-Gruppe, die sich seit einiger Zeit in Grafenhausen zusammengefunden hat, begeisterte Schwimmerinnen aus Riedern, frustrierte Hausfrauen und mehr zeigten auf der Bühne ihr Können.

Passend zum Valentinstag wurden im Publikum ausgiebig Rosen und süße Herzen verteilt und sogar Herr Valentin höchstpersönlich machte deutlich, dass der undankbare Ehemann doch ruhig auf dem Sofa versauern könne, während die Wiiber an diesem Tag lieber Fasnet machen.

Eine Abordnung von Fitnessdamen, die ihren neuen Körper dem großen Angebot in Crescis neu gestalteter Praxis erhalten haben wollen, machten Werbung für die Wundermittel der Praxis und wurden sogar noch durch zwei Frauen überrascht, die unabhängig davon das Selbe verkörperten.

Neben dem bunten Programm aus Tänzen, Liedern und Büttenreden sorgte vor allem die stimmungsvolle Musik für beste Laune. In diesem Jahr hatten sich die Organisationsfrauen erstmals Musiker Dirk Schniepper in den Pfarrsaal geholt und damit ins Schwarze getroffen.

Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht – mit Glückbärchis, Herren im Anzug, Kakteen, Schlüchtseenixen, Bademeisterfans, Herzdamen, Hexen und Dschingis Khans.

