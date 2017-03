Grafenhausen Sieben Bürger in Grafenhausen erhalten Auszeichnung für bürgerliches Engagement

Im Rahmen der Übergabe des Ehrenamtspreises Grafenhausen konnten Franziska Gatti, Nadja Robold, Jörg Seidler, Ingrid Langenbacher, Markus Hofmeier, Martina Schlatter und Willi Stoll beschenkt werden.

Grafenhausen (keh) Die Würdigung des Ehrenamtes in Grafenhausen steht einmal im Jahr im Fokus Ulrich Müllers. Er fungiert innerhalb der Gemeinde als Ehrenamtsbeauftragter und hat auch in diesem Jahr alle Vereine dazu aufgerufen, besondere Mitglieder zu nennen. Während im vergangenen Jahr nach Arbeitsaufwand beurteilt werden sollte, durften die Vereine nun bis zu drei Mitglieder auserwählen, die durch besondere Leistung aufgefallen oder schon besonders lange ehrenamtlich aktiv sind.

Sieben engagierte Bürger wurden am Freitag im Hagehus für ihr Tun mit einem Gutschein der Gemeinde geehrt. "Leider hielten sich die Rückmeldungen der Vereine sehr in Grenzen", so Müller. Auch Bürgermeister Christian Behringer machte deutlich, dass hier mehr Rückmeldungen wünschenswert wären. Vorschläge bezüglich besonderer Mitglieder wurden vom VdK, der Trachtenkapelle Rothaus sowie dem Sportverein Grafenhausen gebracht. Vom Sportverein fanden Franziska Gatti, Nadja Robold und Jörg Seidler positive Erwähnung. Gatti ist seit sechs Jahren als Schriftführerin tätig, ist aktive Spielerin und engagiert sich darüber hinaus auch in allerlei anderen Vereinen. Nadja Robold leistet neben der Tätigkeit beim SVG auch beim Tennisclub, beim DLRG sowie bei der Narrenzunft und beim CDU-Ortsverband Großes. Seidler, der seit 1995 im Sportverein ist, war bereits Trainer der Mädchenmannschaft und ist seit 2014 als Spielertrainer der 2. Mannschaft tätig. Die Trachtenkapelle Rothaus schlug die in der Jugendausbildung tätige Ingrid Langenbacher sowie den langjährigen ehemaligen Vorsitzenden, Markus Hofmeier vor, der seit 1996 im Vorstand des Vereins aktiv war.

Auch Martina Schlatter kann durch Mitgliedschaft seit 1973 glänzen. Sie ist darüber hinaus auch 20 Jahre im Vorstand, derzeit als Kassiererin. Besonders herausragend ist die Arbeit Willi Stolls beim Sozialverband VdK. Für sein Engagement wurde er bereits im vergangenen Jahr mit der goldenen Verdienstnadel des Landesverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Er war zehn Jahre lang im Vorstand und hat maßgeblich am Zusammenschluss der Verbände Ühlingen und Grafenhausen mitgearbeitet.

"Wir bedanken uns herzlich für eure Arbeit und danken allen, die den Ort durch ihr Engagement lebendig halten", so Müllers Abschlussworte, bevor man sich zum Essen begab. Außerdem plädierte er an die Vereine, ihre besonderen Mitglieder bitte zu melden, falls es im nächsten Jahr noch einmal zu einer solchen Veranstaltung kommt.