Grafenhausen Schwarzwald Musikfestival: Freikarten für Auftaktkonzert

In der Rothaus-Brauerei gibt's eines von drei Eröffungskonzerten des Schwarzwald Musikfestivals. Leser können Karten gewinnen.

Grafenhausen – In der 20. Festivalsaison des Schwarzwald Musikfestivals finden vom 19. Mai bis 5. Juni 2017 insgesamt 17 Konzerte an 18 Tagen in 16 Spielorten mit 17 Spielstätten statt. Am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr gibt es das "Eröffnungskonzert II – 500 Jahre Reformation" in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus mit der Philharmonie Baden-Baden mit Dirigent Mark Mast sowie den Künstlern Judith Spiesser (Sopran), Florian Götz (Bariton) und Alexej Gorlatch (Klavier). Konzerteinführung um 19 Uhr. Von der authentischen Schwarzwald-Spielstätte bis zum innovativen Intervallkonzept – das Schwarzwald Musikfestival präsentiert sich vielseitig, unverwechselbar, dabei ebenso erstklassig wie überraschend.

Für das Eröffnungskonzert "500 Jahre Reformation" verlost unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Badischen Staatsbrauerei Rothaus fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, ruft bis Dienstag, 16. Mai, 12 Uhr, folgende Telefonnummer an: 01379/37 05 00 91 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz). Das Stichwort lautet „Reformation“. Alle Anrufe werden durch automatische Anrufannahme aufgezeichnet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden in dieser Zeitung veröffentlicht und können ihre Tickets bis eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung gegen Vorlage des Ausweises an der Abendkasse abholen.