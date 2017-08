Das erste Rothaus Bike Giro startet verkürzt wegen des Schauerwetters. Adelheid Morath und Julian Schelb sind die ersten

Es war ein Tag zum Verweilen am Kaminfeuer, während draußen die Nebelschwaden über die Wälder zogen und der Regen unablässig an die Scheiben peitschte. Die Mountainbiker hat es hingegen an den Start der neu kreierten Rothaus Bike Giro an die Staatsbrauerei gezogen. Ab 14 Uhr sind 400 Teilnehmer gestartet, im Takt von wenigen Sekunden Abstand. Es war die erste von insgesamt vier Tages-Etappen.

Prologfahren war angesetzt, eigentlich 19 Kilometer High-Speed. Streckenmeister und Mountainbike-Profi Simon Stiebjahn hatte morgens wenigstens insofern kalte Füße, als er in Abstimmung mit Veranstalter Rik Sauser die geplante Strecke um drei Kilometer entschärfte. "Da war ein Uphill, also ein Anstieg auf einem Singletrail drinnen, der eigentlich wunderschön ist. Aber durch die Regenfälle wäre es einfach so gewesen, dass 98 Prozent der Teilnehmer hätten absteigen müssen. Das macht einfach bei 19 Kilometer keinen Spaß", meinte Rik Sauser. Die dann tatsächlich abgesteckten 15,5 Kilometer waren ohne Zweifel auch so nass genug. Durchnässt waren die Fahrer schon nach der Hälfte der Strecke, als sie im Skulpturenpark vorbei rauschten an Werken der örtlichen Künstler Ralf Rosa und Simon Stiegeler.

"Ich war beim Felsenpfad, da haben die Fahrer schon gestöhnt", verriet Bürgermeister Christian Behringer, der sich dieses Rennen bewusst anschauen wollte und nicht wie sonst bei jeder sich bietenden Gelegenheit selbst auf seinem Rad dabei war. Ein bisschen hat er für seine Sportlerkollegen doch mitgezittert. "Wer rechnet schon mit Dauerregen und Temperaturen um 10 Grad mitten im August." Im Ziel dann bei der Brauerei waren die Fahrer, die dort von einer kleinen eingeschworeneen Fangemeinde empfangen wurden, schlammverspritzt, ein bisschen so als wäre zwischendrin noch eine Mudiator-Strecke eingebaut gewesen. Die Stimmung allerdings war durchweg positiv. "Gratulation und Respekt an den Streckenbau hier, dass die den Prolog hier ziemlich attraktiv und trotzdem fair gemacht haben. Und dass die Strecke auch bei den Bedingungen trotzdem so hält, finde ich super", meinte eine strahlende Helen Grobert aus Remetschwiel, die quasi direkt vom Weltcup aus Kanada eingeflogen war. "Ich genieße es, einfach hier daheim einen Marathon zu fahren. Das ist schon besonders", fügte sie hinzu.

Das freute auch die Tagessiegerin der Elite-Frauen, Adelheid Morath: "Erst einmal genieße ich hier in der Heimat ein Rennen zu fahren, bei der Superorganisation vom Sauser. Für mich geht es darum, WM-Vorbereitung zu haben, einen guten Belastungsreiz zu setzen." Das sei in mehrerlei Hinsicht gelungen. Der Boden sei sehr nass und rutschig gewesen und die Teilstrecken im Wald, mit Wurzeln hätten so mit viel Feingefühl angegangen werden müssen. Gegen das raue Schwarzwälder Wetter hatte die Lokalgröße auch nichts einzuwenden: "Es war sehr nass, aber es hat Spaß gemacht. Vielleicht war es sogar noch ein bisschen schöner, dadurch, dass es geregnet hat." Sabine Spitz, hatte am Vorabend der Veranstaltung ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Als erster der Elite-Männer war Julian Schelb im Ziel, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,34 Stundenkilometern. Strecken-Finder Benjamin Stiebjahn, musste seinem Freund Markus Bauer um zwei Sekunden den zweiten Platz lassen, kam aber wenigstens als Dritter ins Ziel. "Ich bin sehr zufrieden, das ist eine gute Ausgangssituation", meinte Stiebjahn. Veranstalter Sauser, der Stiebjahn für die Streckenführung hatte gewinnen können, fand noch eine weitere einleuchtende Erklärung: "Wir haben unheimlich viele richtig gute, auch internationale Spitzenfahrer da, was uns natürlich sehr freut, auch für die Veranstaltung toll ist. Und da wird es natürlich schwer wenn man sich da vorne auf dem Podium finden will, muss man ordentlich Dampf haben."

Interview mit Simon Stiebjahn

Simon Stiebjahn, hatte 2012 Gesamtsiege bei der Trans Schwarzwald, in der U23-Bundesliga und die Goldmedaille bei der U23-Europameisterschaft Marathon. 2015 wurde er Deutscher Vizemeister in Marathon und Sprint.

Simon Stiebjahn, Sie sind heute Dritter geworden. Sind Sie zufrieden?

Ja, sehr. Mein Ziel war es, gut in die Rundfahrt hinein zu kommen. Das ist mir mit dem dritten Platz gelungen. Das ist eine gute Ausgangsposition für die nächsten Tage.

Heute ist der Parcours verkürzt worden. Hat Ihnen das sehr weh getan?

Nein. Ich habe heute Morgen mit Rik Sauser telefoniert. Da haben wir entschieden, das Stück raus zu nehmen, weil es keinen Sinn macht, wenn 95 Prozent der Teilnehmer gleich am ersten Tag ein Stück laufen müssen. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Dadurch war es auch etwas kürzer, was bei dem Wetter sicherlich auch nicht verkehrt war.

Wie gefällt Ihnen das Format der Veranstaltung?

Das kommt mir sehr entgegen, weil ich ein sehr vielseitiger Fahrer bin. Heute war es kürzer. Die nächsten Tage wird es länger, mit mehr Höhenmetern.

Ihr Highligth ist nach eigenem Bekunden Etappe drei. Wird das auch Ihre Beste werden?

Das ist natürlich schwer voraus zu sagen. Bis dahin kann viel passieren. Aber klar, es ist ein Highlight. Es geht in meine Heimat, nach Titisee-Neustadt. Da werden sicherlich viele Leute an der Strecke stehen und das motiviert zusätzlich.

Sie haben erstmals die Strecken selbst festgelegt. Was für eine Erfahrung war das für Sie?

Das war schon eine andere Erfahrung, die Veranstaltung aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Man hat zwar viele Ideen. Aber die dann alle zu kombinieren mit dem Straßenverkehrsamt, mit der Forstbehörde, mit dem Naturschutz ist schon eine Herausforderung.

Was war Ihnen besonders wichtig bei der Planung?

Ich wollte den Teilnehmern zeigen, was für eine schöne Mountainbike-Landschaft wir hier im Hochschwarzwald haben. Als Mountainbiker möchte man natürlich auch auf Singletrails unterwegs sein, was bei uns in Baden-Württemberg leider im Moment noch nicht so einfach ist. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Weil ich der Meinung bin, dass wir da noch großes Potenzial haben. und es würde mich freuen, wenn die Veranstaltung mit dem Rothaus Bike Giro ein Vorreiter dafür sein kann. (gud)