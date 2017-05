Grafenhausen Schlüchtseelauf begeistert 215 Teilnehmer

Schlüchtseelauf in Grafenhausen verzeichnet Teilnehmerrekord. Veranstaltung lockt Groß und Klein.

Grafenhausen – Als vollen Erfolg können die Macher des 13. Schlüchtseelaufs ihre Veranstaltung verbuchen. Mit 215 Teilnehmern gingen doppelt so viele Läufer als 2016 am Schlüchtsee an den Start. Gerade durch die Verlegung des Start- und Zieleinlaufs in das Schlüchtseestadion, das der Sportverein Grafenhausen bereitwillig zur Verfügung gestellt hat, gewann der Lauf an Charme. Ebenso ging der Plan auf, das Event in den Frühling zu verlegen und so mehr Teilnehmer anzulocken.

Über 140 stolze Anmeldungen hatte der ausrichtende Skiclub Rothaus im Vorfeld erhalten. Dass aus diesen 140 am Morgen der Veranstaltung schließlich spontan noch 215 werden sollten, damit hatte niemand gerechnet. „Dass wir so viele Teilnehmer hatten, ist einfach toll“, freut sich die Hauptverantwortliche des Laufs, Nicole Lehmann.

Als strahlende Gewinner des Hauptlaufs über 11,6 Kilometer und 230 Höhenmeter gingen Jeannine Piazzalunga mit 51:13 Minuten sowie Hardy Flum mit 44:09 Minuten hervor. Piazzalunga, die für „Everybody’s Fitness“ an den Start ging, trainiert derzeit außerdem für einen 100-Kilometer-Lauf.

Dass man kein Profiläufer sein muss, um bei diesem Lauf Spaß zu haben, bewiesen die 34 Teilnehmer des Vereins "Freunde des Friedens", die aus Bonndorf angereist waren. Allesamt haben sie in Deutschland eine neue Heimat gefunden und wollten durch die Gründung des Vereins dazu beitragen, ihr neues Zuhause mitzugestalten.

Von Kindern über Mamas bis zum Opa war die Gruppe voller Begeisterung mit auf der Strecke und konnte so auch mit strahlendem Lächeln einige Platzierungen auf dem Siegertreppchen erzielen.

Zu klein zum Laufen? Das gibt es auch beim SC Rothaus nicht. Die dreijährige Lilly Heidinger machte es vor, wenn auch zur moralischen Unterstützung von ihrer Mama begleitet. Sie war die jüngste Teilnehmerin der 23 Bambini. Auch Walker waren zahlreich mit dabei. 42 Teilnehmer nahmen die Stöcke in die Hand, um die 6,6 Kilometer zu bewältigen. Ebenso zahlreich und voller Elan gingen auch die Schüler ihre Läufe über 1800 und 3500 Meter an.

Jeder der Teilnehmer konnte sich bei der Siegerehrung am Nachmittag seine wohlverdiente Auszeichnung abholen und viele kündigten bereits für das nächste Jahr begeistert ihre Zusage an. „Wir dürfen sehr zufrieden sein“, strahlt Lehmann, die verspricht, dass der Lauf im kommenden Jahr wieder in dieser Form – wahrscheinlich Anfang Juni – stattfinden wird.