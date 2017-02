Grafenhausen SWR dreht in Grafenhausen für Weihnachtssendung

SWR dreht in Grafenhausen für Weihnachtssendung

Ein Filmteam war fünf Tage lang am Hüsli und der Tannenmühle – der Auftrag lautete, Clips für die Sondersendung "Weihnachten bei uns daheim" aufzuzeichnen. Mit dabei waren Stars der Volksmusik, wie Johannes Kalpers, Anna-Maria Zimmermann oder die Geschwister Hofmann.

Grafenhausen – Es weihnachtet sehr – Das zumindest hätte man meinen können, wenn man sich kürzlich rund um das Hüsli und die Tannenmühle aufgehalten hat. Weihnachtsbäume, Christbaumkugeln, Sternenstaub, Kerzenromantik und Pfefferkuchenmänner fanden sich an zahlreichen Plätzen in Grafenhausen. Dies alles hatte natürlich seinen plausiblen Grund, denn das Fernsehen war von Sonntag bis Freitag zu Gast im Ort. Der Auftrag des SWR lautete, die einzelnen Clips für die Sondersendung "Weihnachten bei uns daheim" einzuspielen – und das mitten in der Fasnetzeit.

Die Tannemühle und das Hüsli standen im Fokus der Dreharbeiten, zu denen auch Stars der Volksmusik angereist waren. Florian Weber, Oeschs die Dritten, Dorfrocker, Johannes Kalpers, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Voxxclub, Anita und Alexandra Hofmann und viele mehr fanden sich in dem kleinen Ort ein, um ihre Weihnachtslieder vor der Kamera darzubringen.

"Um den Restschnee optimal zu nutzen, mussten wir spontan auf andere Plätze ausweichen", berichtet Bianca Fischer, die Produktionsleiterin der Aufnahmen. Einer der Ausweichplätze war die Wiese oberhalb der Familie Stoll. Passend dazu stellten diese gleich ihren Pferdeschlitten zur Verfügung, der dem Hof bereits seit 100 Jahren treue Dienste leistet. Willi Stoll steuerte den Schlitten durch die ersten morgendlichen Sonnenstrahlen, mit ihm gemeinsam drehten die Dorfrocker, die in kurzen Hosen ausharren mussten. "Das ist kein Problem", versicherten diese lächelnd.

Insgesamt waren die Schlagerstars vor Ort sehr unkompliziert, wie Linda Baschnagel von der Tannemühle und das Fernsehteam selbst sagen. Ganz im Gegenteil: Alle fühlten sich sehr wohl, so Bianca Fischer, die anmerkt: "Wir würden sehr gerne wiederkommen."

Der Dank der Produktionsleiterin gilt auch den zahlreichen helfenden Händen, allen voran der Hüsliverwalterin Anita Müller-Berthold. Diese kümmerte sich zur Freude der Fernsehleute um allerhand Anliegen im Hintergrund. "Kupferkessel? Klar, das krieg ich irgendwie aufgetrieben", hörte man die engagierte Hüsliverwalterin spontan zusagen. Auch ein für den Dreh mit Bernhard Brink benötigter Hund ließ sich schnell im Ort auftreiben. Er durfte mit Brink im Schnee spielen und unter dem Weihnachtsbaum Platz nehmen und erhielt dafür zahlreiche Streicheleinheiten und Leckerlies.

Die Woche des Drehs ist nun um und die lange Wartezeit auf die Sendung beginnt. Diese wird voraussichtlich an einem der Adventssonntage im SWR Fernsehen gezeigt werden.