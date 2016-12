Grafenhausen Rückblick auf Jubiläumsjahr der Badischen Staatsbrauerei Rothaus

225 Jahre Badische Staatsbrauerei Rothaus und 60 Jahre Tannenzäpfle geben den Anlass für viele besondere Veranstaltungen.

Grafenhausen – Das Jubiläumsjahr der Badischen Staatsbrauerei Rothaus neigt sich dem Ende. 225 Jahre Brauerei und 60 Jahre Tannenzäpfle gaben den Anlass für viele besondere Veranstaltungen und sogar ein neues Bier, heißt es in einer Pressemitteilung der Brauerei. Zuerst nur limitiert als Jubiläumsbier gedacht kam das naturtrübe, nach historischen Rezepten gebraute Schwarzwald Maidle so gut an, dass es jetzt im Dezember Teil der Zäpfle-Familie wurde.

Erinnern wird man sich sicher noch lange an Events wie das große Sommer-Open-Air mit der Band PUR, den SC Freiburg Fan- und Familientag oder das Food Truck Festival. Zu allen Veranstaltungen kamen über das Jahr mehrere zehntausend Besucher – nicht nur aus der Region sondern oftmals von weit her. Egal ob Konzertgefühl, Festzeltstimmung, Sportlichkeit, Gemütlichkeit oder Kulinarik. 2016 war für jeden etwas dabei.

Zum Herbst wurde Rothaus eine ganz besondere Auszeichnung zuteil: Endverbraucher haben das Tannenzäpfle zur "Marke des Jahres 2016" gewählt. In der aktuellen Brandindex-Studie des internationalen Marktforschungsunternehmens YouGov und der Verlagsgruppe Handelsblatt belegt das Tannenzäpfle in der Kategorie "Biere" den ersten Platz und löst damit eine große nationale Biermarke ab. Bewertet wurden 29 Biermarken. Das Ranking basiert auf 800 000 Online-Interviews von Verbrauchern ab 18 Jahren in Deutschland aus dem Zeitraum September 2015 bis August 2016, die repräsentativ für die deutsche Bevölkerung stehen.

Alleinvorstand Christian Rasch: "Diese Auszeichnung spricht einmal mehr für die besondere Qualität unserer Biere und vor allem für unsere Mitarbeiter, ohne die, das alles nicht möglich wäre." Gerade im Jahr seines 60. Geburtstags sei eine solche Auszeichnung eine ganz besondere Wertschätzung.