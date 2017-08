Grafenhausen Rothaus Bike Marathon startet am 10. August

Für das Nachfolgerennen der Trans-Schwarzwald gehen 400 Starter aus 17 Nationen an den Start. Dabei geht es über 215,5 Kilometer und 5760 Höhenmeter. Das Fahrradevent der Superlative macht zwei kleine Orte zu seinem Mittelpunkt: Grafenhausen und Feldberg.

Ein Fahrradevent der Superlative, der "Rothaus Bike Marathon" startet am 10. August in Grafenhausen/Rothaus und macht zwei kleine Orte zu seinem Mittelpunkt: Grafenhausen und Feldberg. Zwar verstehen die Organisatoren Kai und Rik Sauser das Rennen gewissermaßen als logische Fortsetzung der bisherigen Vaude-Trans Schwarzwald, die quer über den ganzen Schwarzwald verlaufen war.

Aber genau darin liegt bereits einer der entscheidenden Unterschiede. Denn diesmal sind es die beiden genannten Ortschaften von wo aus vier Etappen mit einer Länge von 215,5 Kilometern und einer Höhendifferenz von 5760 Metern bewältigt werden, von erwarteten 400 Fahrern. "Wir freuen uns über die Premiere", meinte Rik Sauser bei der Vorstellung.

Es ist natürlich vor allem der Ortsteil Rothaus, der Grafenhausen weit über die Grenzen hinaus und als die Größe des Ortes vermuten lässt, bekannt macht. Denn hier ist Sitz der "Zäpflebrauerei Rothaus", die für viele Bierliebhaber längst Kult ist. Ähnlich verhält es sich mit Feldberg. Der Ort ist zwar mit rund 2000 Einwohnern nochmals um ein paar hundert Einwohner kleiner als Grafenhausen. Der 1500 Meter hohe Feldberg hat aber bei Ski und Sportfreunden einen klangvollen Namen, als höchste Ski- und Wanderregion in einem Deutschen Mittelgebirge. In ihren touristischen Zentren halten beide Orte entsprechend Infrastruktur vor, die für ein Vielfaches der Einwohner reichen würden.

Die große Bike-Transalp habe man seinerzeit als Referenz genommen erläuterte Rik Sauser: "Das muss man doch im Schwarzwald auch machen können", sei die Devise gewesen. Auf diese Weise hätte man elf Mal erfolgreiche Rennen bewältigt. Allerdings sei es jeweils ein Riesenaufwand gewesen, der jedes Jahr größer geworden sei, mit einer Logistik über sieben Tage hinweg, die über ständig wechselnde Quartiere, entsprechende Gepäcktransporte und riesige Streckenverläufe mit einem immensen Aufwand etwa auch für Sperrungen immer weniger handhabbar gewesen sei. Ortschaften, durch die man nur hindurch gerauscht sei, hätten auch herzlich wenig von dem Rennen gehabt.

Mit der Konzentration auf die beiden genannten Orte, und einem raffinierten Streckenkonzept durch die nähere Umgebung, sei die Teilnahme einerseits für die Sportler angenehmer, da sie nicht ständig umziehen müssten. Andererseits habe man auch Publikumshöhepunkte eingebaut, die zum Mitfiebern und Verweilen einladen. Die Veranstalter streichen neben vielen wunderschönen Ecken des hiesigen Hochschwarzwaldes das Prologfahren am Anfang der Veranstaltung heraus. Bei Rothaus werde im Takt von wenigen Sekunden (Hobby: 30 Sekunden, Profi: 15 Sekunden) gestartet, was über mehrere Stunden nicht zuletzt für die Zuschauer interessant sei. Auch die mehrfache Querung der Skibrücke am Feldberg mit einem Gefälle von 37 Prozent böte für Fahrer und Zuschauer gleichermaßen einen Höhepunkt. So überzeugt ist der Bürgermeister Feldbergs Stefan Wirbser davon, dass er den Organisatoren am liebsten gleich einen 20-Jahresvertrag gegeben hätte.

Dass der Sponsorenvertrag der Staatsbrauerei Rothaus erst einmal auf zwei Jahre ausgestellt ist, hält deren Alleinvorstand Christian Rasch für weniger bedeutend. "Wir geben unseren Namen für das Event. Das ist sicher ein Druck für den Veranstalter, aber auch für uns. Wir würden das nicht machen, wenn wir nicht mit einer langen Zusammenarbeit rechnen würden", so Rasch. Natürlich verwies er auch gerne darauf, dass ähnlich wie die Produkte der Brauerei, für die sie die Ansprüche Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität hätten, auch die von ihnen unterstützbaren Veranstaltungen sein müssten. Jedenfalls hat niemand anderes als Simon Stiebjahn aus Langenordnach, einer der besten Mountainbiker der Republik (Deutscher Meister Eliminator, Vizemeister der Cross Country 2017) die Streckenplanung mit übernommen. Er wird einer der internationalen Spitzenfahrer sein, die hier gleich im Dutzend auftreten. Aus 17 Nationen stammten die rund 400 Starter, 40 Prozent von ihnen seien Ausländer. Allein 65 Starter stammten aus Belgien, eine Gruppierung, die erfahrungsgemäß früher kommen, eventuell länger bleiben und auch wiederkehren werde, zeigte sich Rik Sauser überzeugt und sah somit einen weiteren Positivpunkt für den Tourismus, ganz abgesehen davon, dass man mit dem Rennen auch einfach so hier weilenden Touristen etwas böte. "Es ist sicher ein Glück für uns, dass die Brauerei in Rothaus ist. Das ist eine der Garantien für uns, dass hier immer wieder etwas passiert", so Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer.

Das Rennen

Start ist am 10. August um 14 Uhr an der Staatsbrauerei Rothaus, ab dem 11. August bis zum 13. August starten die Biker um 10 Uhr morgens. Austragungsorte sind Grafenhausen, Rothaus und Feldberg. Der Profimountainbiker Simon Stiebjahn vom Team Bulls zeichnet für die Routenauswahl verantwortlich. Für die erste Etappe ist ein Prolog geplant, bei dem von Rothaus ausgehend Richtung Balzhausen und wieder zur Brauerei zurückkommend die Fahrer in engem Takt starten und über eine Strecke von 19 Kilometern jeweils auf Anschlag fahren werden. Die Spitzenfahrer werden nach Meinung der Veranstalter dafür 40 Minuten brauchen, also im Schnitt 30 Stundenkilometer Fahren. Bei der zweiten Etappe wurde der Flow-Trail in der Wutachschlucht bei Ewattingen eingebaut. Die Etappen drei und vier werden rund um den Feldberg sein. Das persönliche Highlight des Tourenplaners Stiebjahn ist am dritten Tag mit einer Strecke von 76 Kilometern und einem Höhenprofil von 2340 Höhenmetern. Die Gesamtdistanz beträgt 215,5 Kilometer und insgesamt 5760 Höhenmeter.