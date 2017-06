Grafenhausen Rasenmähen ist in Grafenhausen eine runde Sache

"Kornkreise" im Zierrasen sorgen in der Schwarzwaldgemeinde Grafenhausen (Kreis Waldshut) für Aufregung bei Bewohnern und im Netz.

Wer sich über Kornkreise im Neubaugebiet in der Schulstraße Grafenhausen wundert, der kann nun wieder beruhigt aufatmen. Denn der akkurate Kreis, der dort eine der Wiesen schmückt, ist das Ergebnis wahrer Hochschwarzwälder "Zipfelsinnigkeit". Dem Erfindergeist der Grundstücksinhaber ist es zu verdanken, dass diese ihre Wiese von einem selbst installierten mechanischen Rasenmäher schneiden lassen konnten. Befestigt an einer Metallstange in der Mitte, drehte der Mäher selbstständig seine Runden, die dank der sich abwickelnden Schnur immer größer wurden. So viel Erfindergeist wird belohnt – in diesem Fall durch eine Verbreitung des Videos auf Facebook und WhatsApp.