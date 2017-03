vor 2 Stunden Gudrun Deinzer Grafenhausen Projekte in Grafenhausen: Blick auf Vorhaben im Tiefbau

Eine ganze Reihe von Baumaßmahmen stehen aus ganz unterschiedlichen Gründen in Grafenhausener Straßen an, unter anderem die Verlegung von Wasserleitungen und Breitbandrohren. Joachim Baumeister und Patrick Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig stellen Maßnahmen in der Sitzung vor.

