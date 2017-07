Grafenhausen Neues Wohngebiet in Grafenhausen

Grafenhausen braucht dringend Wohngrundstücke. Das anvisierte Gebiet, genannt Kälberweide II, liegt gegenüber des Steinmetzweges an der Rothauser Straße. Nun hat der Gemeinderat im ersten einstimmig grünes Licht gegeben für die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Grafenhausen (gud) "Die Gemeinde hat keine Wohnbaugrundstücke mehr, deshalb mussten wir ein neues Baugebiet ausweisen", so Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bereits im Frühjahr hatten die Räte deshalb eine Gesellschaft für Kommunalentwicklung der Landesbank mit der Baulandentwicklung beauftragt. Zwischenzeitlich sei der städtebauliche Vertrag von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt, erläuterte der Bürgermeister. Das anvisierte Gebiet, genannt Kälberweide II, liegt gegenüber des Steinmetzweges an der Rothauser Straße und umfasst sowohl das ehemalige Café Isele, als auch unbebaute Grundstücke, für die bisher noch kein Planungsrecht besteht. Im ersten Schritt hat der Gemeinderat nun einstimmig grünes Licht gegeben für die Aufstellung eines Bebauungsplans für das künftige Wohngebiet. Dieses umfasst eine Fläche von 1,35 Hektar. Mit den ersten Grundstücksverkäufen rechnet Behringer, wie er auf Nachfrage von Gemeinderat Burkhard Sauer (CDU) erläuterte, noch in diesem Jahr.

Außerdem ging es ums Abwasser: Den Zuschlag für die Verlegung der Abwasserdruckleitungen zum Anschluss dezentraler Anwesen in Brünlisbach im Bereich Mettmatalstraße und "Am Skilift", hat der Gemeinderat der Firma Maier Bau aus Dettighofen gegeben. Der Auftragswert liegt bei knapp 117 000 Euro. Die Kostenschätzung des planenden Ingenieursbüros Tillig betrug gut 120 000 Euro. Zwei weitere Bieter lagen mit rund 156 000 Euro und darüber erheblich über diesem Gebot. Die Firma Maier, die den Zuschlag bekommen hat, hatte mit dem nun vergebenen Auftrag ein Pauschal-Festpreis Angebot gemacht.

Das Angebot derselben Firma, laut Ausschreibung, wäre 20 000 Euro teurer gewesen. Für die Maßnahme sind Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent zugesagt. Einer weiteren Investition gaben die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht. Der Funktechnik in der Schwarzwaldhalle. Das Architekturbüro Kaiser hatte hierfür in Absprache mit Hausmeister und Vereinen Angebote eingeholt. Die Kosten von 8000 Euro sind bisher nicht in den laufenden Haushalt eingestellt. Die Firma Bächle aus Titisee-Neustadt wird die Installation in den Herbstferien vornehmen, sodass die nächste Veranstaltung, bei denen Funk und Mikrofontechnik gebraucht werden (das Jahreskonzert des Musikvereins im Dezember) bereits mit moderner Tontechnik stattfinden kann. Das Angebot der Firma Bächle umfasst auch zwei Handmikrophone und zwei Headsets sowie zwei Verstärker. Gemeinderat Sebastian Stiegler (Freie Wähler) hatte sich während der Sitzung das Angebot zeigen lassen. Aufgrund der prinzipiell positiven Bewertung der anbietenden Firma, gab das Gremium einen einstimmigen Zuschlag. Da die Bühnentechnik insgesamt saniert werden müsse, könnte diese Maßnahme bei den Beratungen für den Haushalt 2018 Berücksichtigung finden, so Bürgermeister Behringer. Vorerst hat der Gemeinderat der Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgaben durch Grundstückserlöse zugestimmt.