Grafenhausen Nager versetzt Bürgermeister in Furcht

Biber ist nun auch am Schlüchtsee aktiv. Das bereitet Bürgermeister Christian Behringer große Sorge. Denn er sieht die Dammsicherheit gefährdet.

Grafenhausen – "Der Biber ist am Schlüchtsee", teilte Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Einen Dammbruch vom Schlüchtsee Richtung Schlüchtseehof befürchtet er im schlimmsten Fall. Damit seien sowohl der Schlüchtseehof durch Überschwemmung gefährdet, den nur ein kleines Sträßlein auf besagtem Damm vom Schlüchtsee trennt. Als auch sei damit die Wasserversorgung im Brandfalle für Grafenhausen nicht mehr ausreichend. Denn der Schlüchtsee stelle die örtliche Wasserreserve dar.

Seit 2012 würde den Bürgermeister der Biber und die Schäden, die er verursache beschäftigen, erläuterte Behringer in der Gemeinderatssitzung. Zunächst unterhalb des Promenadenwegs an der Schlücht hatte sich der Nager, der bis zu 30 Kilogramm schwer werden könne, breitgemacht. Mit seinem Dammbau durch gefällte Bäume sei in dem Bereich die Wiese großflächig vernässt, auch der Wanderweg oberhalb sei immer wieder eingebrochen. Ein eingebautes Rohr unter der Brücke dort hätte vom Nabu, der den Auftrag von der Biberschutzbeauftragten bekommen habe, immer wieder geräumt werden müssen.

Im dortigen Bereich solle eine fünfstellige Summe für den Biber verbaut werden, unter anderem sollten die Löcher, die durch die Arbeit der Biber im Hang entstanden seien, durch Steine verfüllt werden. "Das hört sich unnatürlich an, geht das in einem Umweltschutzgebiet überhaupt?" fragte Gemeinderat Clemens Rosa (CDU) nach.

Der Biberdamm am Promenadenweg sei nach Bericht des Bürgermeisters vor zwei Jahren einmal gebrochen. Damals habe es auch eine Anzeige gegen Unbekannt gegeben, die allerdings im Sande verlaufen sei. Bei der Kläranlage am Mühlenweg seien ebenso mehrere Biber aktiv. "Die Wiesen sind vernässt und die Landwirte werden auch entschädigt über eine Landschaftspflegerichtlinie", so Behringer. Dort habe es immer wieder Probleme im Pumpwerk gegeben, das biberverursacht regelmäßig gereinigt werden müsse.

Ende des vergangenen Jahres habe ein Gemeinderat auf die Aktivitäten eines Bibers direkt am Schlüchtsee aufmerksam gemacht. In der Sitzung zeigte Behringer Bilder von gefällten Bäumen und dem Biberbau direkt am Schlüchtsee. In einem Schreiben Ende Dezember an alle möglichen zuständigen Stellen, habe er nun von der neuen Gefahrenlage in Kenntnis gesetzt einen Vor-Ort-Termin vorgeschlagen. "Die Rückmeldung vom Landratsamt aus dem Amt für Umweltschutz war, dass die Unversehrtheit des Dammes oberste Priorität hat", teilte Behringer in der Gemeinderatssitzung mit. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Wichtigster Punkt im Bibermanagement ist für uns die Sicherheit des Abschlussdammes durch geeignete Schutzmaßnahmen." Nach direkter Anfrage im Landratsamt durch diese Zeitung, meinte Michael Swientek aus dem Pressereferat allerdings: "Das Regierungspräsidium Freiburg wird im Rahmen des Bibermanagements geeignete Maßnahmen vorschlagen."

Dort hatte man bis Anfang dieser Woche auf das Schreiben von Christian Behringer nicht reagiert. Allerdings ist der zuständige Ansprechpartner derzeit wegen Krankheit nicht erreichbar. Sein Kollege Bernd Seitz konnte auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilen, dass das durch das Regierungspräsidium beauftragte Büro, pro Eco, informiert sei. Auch seien Vertreter des Büros im Winter vor Ort gewesen. Im Moment bestünde keine Gefahr aufgrund des gefrorenen Bodens und des niedrigen Wasserstands. Auch könne unter Einfluss von Schnee und Eis nichts unternommen werden.

Beschwerden gab es während der Gemeinderatssitzung auch von den Gemeinderäten, die in der Feuerwehr engagiert sind. Schließlich habe es seinerzeit, als die Sachverständigen auch des Regierungspräsidiums vor Ort waren, eine Zusage gegeben, dass um den durch den Biber gebauten Damm am Promenadenweg eine Drainage errichtet werde, damit genügend Wasser aus dem Schlüchtsee bei der Abnahmestelle an der Schlücht in der Nähe der Dorfmitte im Brandfalle ankomme. Das sei bisher nicht geschehen.

Der Gemeinde seien auch die Hände gebunden, denn solche Maßnahmen seien nicht eigenständig durch die Gemeinde durchführbar. "Gegen den Biber kann man nichts haben, aber es hat alles seine Grenzen", meinte Bürgermeister Christian Behringer abschließend.

