Grafenhausen Musikfestival: Den Schwarzwald zum Klingen bringen

Eines von drei Eröffnungskonzerten des Schwarzwald Musikfestivals 2017 am 20. Mai in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus. Verlosung von Freikarten.

Grafenhausen – Das 20. Schwarzwald Musikfestival 2017 lädt vom 19. Mai bis 5. Juni 2017 erneut zu einzigartigen Konzerterlebnissen an authentischen Schwarzwald-Spielorten in der gesamten Region. Das Festival präsentiert international renommierte Künstler aus Klassik, Jazz und Weltmusik. Es wird zum Stelldichein exzellenter Künstler und Stars der Szene, Weltklassemusikern, ARD-Preisträgern, Kleinkunst aus Baden-Württemberg und auch junger Elite auf dem Sprungbrett auf die großen Bühnen der Welt.

Am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr gibt es das "Eröffnungskonzert II – 500 Jahre Reformation" in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus mit der Philharmonie Baden-Baden mit Dirigent Mark Mast sowie den Künstlern Judith Spiesser (Sopran), Florian Götz (Bariton) und Alexej Gorlatch (Klavier). Konzerteinführung um 19 Uhr. Für dieses Eröffnungskonzert "500 Jahre Reformation" verlost unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Badischen Staatsbrauerei Rothaus fünf Mal zwei Freikarten. Wer mitmachen möchte, ruft bis Dienstag, 16. Mai, 12 Uhr, folgende Telefonnummer an: 01379/37 05 00 91 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz). Das Stichwort lautet „Reformation“. Alle Anrufe werden durch automatische Anrufannahme aufgezeichnet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden in dieser Zeitung veröffentlicht und können ihre Tickets bis eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung gegen Vorlage des Ausweises an der Abendkasse abholen.

Mit 17 Konzerten an 17 Tagen in 16 Spielorten und 17 Spielstätten bringt das überregionale Schwarzwald Musikfestival den gesamten Schwarzwald zum Klingen. Die regionale Ausdehnung über den gesamten Schwarzwald zeichnet das Festival als Kulturprojekt mit dem größten, zusammenhängenden Festivalgebiet in Baden-Württemberg aus. Die Schirmherrschaft 2017 über das Festival übernimmt Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Das Festival verbindet den Schwarzwald, der zur „Klangregion“ zusammenwächst. Die diesjährigen Höhepunkte sind unter anderem die drei Eröffnungskonzerte unter dem Thema „500 Jahre Reformation“ mit dem herausragenden Pianisten Alexej Gorlatch, Sonderpreisträger des Festivals und des ARD-Wettbewerbs, gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden, der Sopranistin Judith Spiesser und dem Bariton Florian Götz unter der Leitung von Festivalintendant Mark Mast.

Zudem dürfen die Konzertbesucher hier gespannt sein auf die Uraufführung des von Enjott Schneider komponierten Werkes „... da ist Freiheit“, ein Kaleidoskop nach Texten von Martin Luther für Sopran, Bariton und Orchester. Die Eröffnungskonzerte finden in Freudenstadt, Grafenhausen-Rothaus und Bad Wildbad statt.

Eröffnungskonzert II

Karten für das Eröffnugnskonzert II – 500 Jahre Reformation mit Judith Spiesser, Florian Götz, Alexej Gorlatch und der Philharmonie Baden-Baden, am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr in der Rothaus Brauerei (Grafenhausen) gibt es für 50/43/35 Euro inklusive Pausengetränke und Bewirtung (und Ermäßigungen) im Internet unter:

https://shop.reservix.de/tickets