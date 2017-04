Grafenhausen-Bulgenbach Mittelalterlicher Spaß: Die Hans-Müller-Gruppe sorgt für gute Stimmung in der Bulgenbacher Schänke

Die Hans-Müller-Gruppe lässt in ihrer Bulgenbacher Schänke das Mittelalter wieder aufleben. Die Besucher essen, trinken, klatschen und singen mit. Ein Mittelalter-Duo und eine Feuershow sorgen für Unterhaltung.

Einen gelungenen mittelalterlichen Abend erlebten die Besucher der Bulgenbacher Schänke. Die Hans-Müller-Gruppe hatte dafür gesorgt, dass die zahlreichen Besucher nicht nur kulinarisch stimmig verwöhnt wurden, sondern auch die gesamte Atmosphäre des liebevoll geschmückten Bürgerhauses stimmte auf die Reise in frühere Zeiten ein.

Die passende musikalische Unterhaltung hatte das Duo "Saitenstreich" im Gepäck, das – durch einen "Praktikanten" ergänzt – sogar hin und wieder als Trio fungierte und unterhaltsame Lieder rund um das Mittelalter präsentierte. Bestens umsorgt wurden die Gäste vom gesamten Team der Hans-Müller-Gruppe, das feine Speisen kredenzte und keinen Wunsch offenließ. Am Schänkenstand konnten sich alle Gäste mit den dazugehörigen Getränken, wie Met, Wein, selbstgemachtem Metbier und Likör eindecken.

Zur Freude der Besucher zeigte Roland Brüderle zu später Stunde noch spontan eine Feuerspucker-Show, die allen Besuchern einheizte und viele freudige "Ahs" und "Ohs" zutage brachte. Bis in die Nacht hinein wurde schließlich in der heimeligen Bulgenbacher Schänke gefeiert, getanzt und das eine oder andere Trinklied gesungen, bevor alle zufrieden und satt wieder den Weg in die moderne Realität antraten, im Gepäck ein selbstgemachter geflammter Anhänger, der an diesen schönen Abend erinnern wird.