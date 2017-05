Bonndorf Mit dem Spatenstich startet nun der Bau des Ärztehauses in Grafenhausen

Mit dem Spatenstich startet nun der Bau des Ärztehauses in Grafenhausen

Das Ärztehaus in Grafenhausen gilt als wichtigstes Projekt für die Infrastruktur der Gemeinde. Der Abschluss der Arbeiten ist für Frühjahr 2018 in Planung.

„Das ist ein denkwürdiger Tag“, sagte Bürgermeister Christian Behringer beim feierlichen Spatenstich für das Ärzte- und Gesundheitszentrum, das am Fuße des Skulpturenparks auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Kranz in Grafenhausen derzeit entsteht. Einige Gemeinderäte waren gekommen und auch der örtliche Mediziner, Markus Bohl, der damit gleich seine Ehefrau, Gemeinderätin Barbara Bohl, vertrat.

„Es ist das wichtigste Baugesuch meiner bisherigen Amtszeit gewesen“, beteuerte Behringer. Denn sowohl für die Infrastruktur und damit eigentlich auch für die gesamte Zukunft der Gemeinde sei eine solche Einrichtung „ungemein wichtig.“ 2011 sei erstmals eine Lösung für Senioren im Gemeinderat diskutiert worden. 2012 sei es dann um ein Ärztehaus gegangen, 2014 sei diese Diskussion abermals „gestorben gewesen“, bis Bürgermeister Behringer 2015 das Thema wieder aufgriff. Ein besonderes Lob galt in diesem Zusammenhang dem Bauunternehmer und -träger, Norbert Kromer. Es seien glückliche Umstände, dass man mit ihm einen verständigen Investor im Boot habe. Schließlich wisse er als Bonndorfer Gemeinderat auch um die kommunalen Probleme im ländlichen Raum.

Neben den beiden Allgemeinmedizinern Bohl, wird die Zahnärztin Irina Reich Putnik in dem neuen Gebäude unterkommen sowie ein Versicherungsbüro. Auf vier seniorengerechte Wohnungen hat die Gemeinde das Erstzugriffsrecht, obschon Kromer vorerst Eigentümer bleiben wird.

Der Mediziner Markus Bohl lobte das Projekt ebenfalls als „immens wichtig“ für die Infrastruktur. „Ich bin überzeugt, dass nur mit vernünftigen Arbeitsbedingungen in modernen Praxisräumen die Versorgung der Bevölkerung auf dem Land in Zukunft möglich ist.“ Zwar habe auch die Möglichkeit bestanden, alte Praxisräume umzubauen. Allerdings würde sich da durchaus die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit stellen. Auf kommunalen Ebenen müsse allgemein ein Umdenken erfolgen. So wie man sich Gedanken mache um Ansiedlung von Handel und Gewerbe, müsse auch klar sein, dass Ärzte Freiberufler sind und Anreize zu realistischen Bedingungen bräuchten. Demzufolge entspreche das Grafenhausener Modell nun einer „Win-Win-Situation“.

Bauträger Norbert Kromer rechnet mit Bezug des Neubaus im März oder April nächsten Jahres, abhängig unter anderem vom Wetter. Er sehe sein Engagement dort weniger aus der Perspektive des möglichen Profits. Mit einigen Ärztehäusern, die er bereits verwirklicht hat, handle er aus einem gewissen Erfahrungshintergrund heraus. „Ich sehe das als kommunales Projekt.“

Entsprechend habe er reagiert, als Bürgermeister Behringer auf ihn zugekommen sei. Das müsse dann freilich so geplant werden, dass auch die künftig in einem solchen Komplex wirkenden Menschen einverstanden mit dem Angebot seien. Der Kommunalpolitiker Kromer betonte: „Ich bin mir sicher, dass man im ländlichen Bereich Voraussetzungen schaffen muss, dass Ärzte auch bereit sind, als junge Angestellte zu arbeiten. Und das geht nur, wenn man attraktive und moderne Praxisräume vorhalten kann.“