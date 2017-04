Grafenhausen Mario Tröndle nimmt Abschied aus dem Narrenrat der Galgenvögel

Die Galgenvögel blicken positiv auf Fasnet zurück. Es gab außerdem eine gelungene Wahnsinnszit im Schwarzwaldhaus.

Ein Ausstieg nach 22 Jahren – das ist ein Abschied, der viele schwere Herzen mit sich bringt. Mario Tröndle hatte sich bereits im Vorfeld dazu entschlossen, aus dem Narrenrat der Galgenvögel auszuscheiden. Grund hierfür sei der Zeitmangel des vielseitig engagierten Narrenrats, der 17 Jahre als Ratsmitglied sowie zusätzlich die vergangenen fünf Jahre als Schriftführer tätig war. Zum Abschied hatte sich die Narrenzunft etwas einfallen lassen und so erhielt er ein Unikat der Schnitzerei Stiegeler sowie Worte des Lobs und Danks, unter anderem in Gedichtform. "Mario war beim Zunftabend auf der Bühne immer einer der Besten und sorgte immer für zahlreiche Lacher", sagte Zunftmeister Harald Morath.

Ein letztes Mal klärte Tröndle auch in seiner humorvollen Art und Weise über die Geschehnisse des vergangenen Jahrs auf. Besonders erfreut zeigte sich die Zunft über die rege Beteiligung am Sonntagsumzug, der nicht nur einen Besucherrekord, sondern auch einmalig bunte Wagen und Gruppen zu verzeichnen hatte. Ebenso erfreut zeigte sich Nicole Hösl über die gelungene Wahnsinnszit im Schwarzwaldhaus der Sinne, bei deren Aktionen sich die Zunft tatkräftig beteiligt hatte. Im laufenden Jahr stehe nun die Vorbereitung des Narrentreffens 2018 an, zu dem Hösl um zahlreiche Unterstützung und Beteiligung bat.

Mit Ausnahme des scheidenden Rats Mario Tröndle, wurden alle Vorstandsmitglieder durch eine geheime Wahl in ihren Ämtern bestätigt. Zunftmeister bleibt Harald Morath, sein Stellvertreter Uwe Gantert, Kassierer Roland Bucher, Obergalgenvogel Nicole Hösl, ihr Stellvertreter Peter Fechtig. Die Narrenräte Christoph Booz, Stefano Clementi, Anton Metzler, Benny Nüssle, Ralf Rosa und Thomas Stiegeler wurden ebenfalls mit zahlreichen Stimmen erneut gewählt. Das Amt des Schriftführers wird ab sofort in die Hände des Narrenrats Stefan Metzler übergeben.

Narrenvater Harald Morath und sein Stellvertreter Uwe Gantert ehrten außerdem Michael Hummel für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft und für zehnjähriges Engagement Benjamin Nüssle, Fabian Haberstroh, Tatjana Morath, Madeleine Baschnagel sowie Rafaela Heer.