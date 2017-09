Gutes Essen und die Aussicht auf etwas noch nie Gekostetes waren am Wochenende die Garanten für den Erfolg des dritten internationalen Food-Truck-Festivals, veranstaltet von der Brauerei Rothaus. Wie bereits in den Vorjahren nutzten wohl tausende Besucher das kulinarische Angebot der internationalen Küche und ließen sich mit nicht alltäglichen Köstlichkeiten aus Österreich, der Schweiz, Schweden, Mexiko, Amerika oder auch aus Schwaben, um nur ein paar der vertretenen Herkunftsländer der einzelnen Speisen zu nennen, verwöhnen.

An den über 25 sogenannten Food-Trucks, zu deutsch vielleicht Imbiss auf Rädern, gab es kreative Burger, saftiges Pulled Pork, schwedische Bullar, traditionelle vietnamesische Küche, niederländische Braags, Strudel-Variationen aus Zürich, kubanische Sandwiches mit Bananen-Chips und vieles mehr. Auch Vegetarier und Veganer kamen in den Genuss frisch zubereiteter Köstlichkeiten, und manch einer der Anbieter legte explizit Wert auf Produkte aus biologischem Anbau. Das lockende Labyrinth der verschiedenen Düfte lud auch immer wieder zum Verweilen ein, wenn an den verschiedenen Ecken und Plätzen Musiker ihre Lieder zum Besten gaben und so verflog die Zeit im Nu. Wer rundum gesättigt an Leib und Seele den Heimweg antrat, der wird zum nächsten Jahr wohl schon einen Favoriten auserkoren haben, bei dem er unbedingt auch noch kosten möchte.

Für Unterhaltung sorgten auch weitere Aktionen auf dem Festivalgelände, darunter das Mitmachprogramm der Seifenblasenkünstlerin Oni Maurer sowie die Fotobox Schwarzwald-Photomobil: In einem historischen VW-Bus befand sich ein komplettes Fotostudio, das die Gäste nach Herzenslust nutzen konnten, um selbst gemachte Aufnahmen als Erinnerung mit nach Hause nehmen zu können. Und so gestaltete sich dieses Ereignis zu einem Erlebnis für alle Sinne und der erholsame Weg für das oft weit entfernt geparkte Auto beschwichtigte das schlechte Gewissen über zu viele konsumierte Kalorien.